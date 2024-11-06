Чемпионат по футзалу начался в Солнечногорске

Соревнования проводятся уже четвертый год подряд под эгидой «Солнечногорского футбольного союза». Некоторые команды усилили свои составы сильными игроками из соседних городов, что обещает интересную и напряженную борьбу.

«Мы нацелены на развитие и привлечение все большего числа людей к футболу», - отметил руководитель «Солнечногорского футбольного союза» Василий Васильев.

Чемпионат проходит в два этапа. На первом этапе команды играют в круговой системе, где каждая встречается с каждой один раз. Восемь лучших команд выходят в группу А, остальные - в группу Б. На втором этапе также проводятся круговые встречи, по итогам которых определяются чемпионы в каждой группе.

«Мы участвуем в этом чемпионате уже третий год. Большое спасибо организаторам за их работу. Это объединяет коллективы и поддерживает молодежный спорт», - сказал руководитель Футбольного клуба «ТиШе» Шариф Гамидов.

На данный момент лидирует команда «Серебряная черепаха» с семью очками после трех игр. Следом идут идут «Факел», Rekintso United и «ДСЭП № 7», у которых по шесть очков после двух матчей. Все участники чемпионата по итогам получат награды, а лучшие игроки - индивидуальные призы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».