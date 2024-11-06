06 ноября 2024, 20:12

Чемпионат по футзалу начался в Солнечногорске

Читайте нас в: Google Новости

Чемпионат по футзалу стартовал на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Солнечногорске. В турнире примут участие 14 команд из местных клубов и одна команда из Зеленограда. Чемпионат продлится до конца марта.

Соревнования проводятся уже четвертый год подряд под эгидой «Солнечногорского футбольного союза». Некоторые команды усилили свои составы сильными игроками из соседних городов, что обещает интересную и напряженную борьбу.

«Мы нацелены на развитие и привлечение все большего числа людей к футболу», - отметил руководитель «Солнечногорского футбольного союза» Василий Васильев.

Чемпионат проходит в два этапа. На первом этапе команды играют в круговой системе, где каждая встречается с каждой один раз. Восемь лучших команд выходят в группу А, остальные - в группу Б. На втором этапе также проводятся круговые встречи, по итогам которых определяются чемпионы в каждой группе.

«Мы участвуем в этом чемпионате уже третий год. Большое спасибо организаторам за их работу. Это объединяет коллективы и поддерживает молодежный спорт», - сказал руководитель Футбольного клуба «ТиШе» Шариф Гамидов.

На данный момент лидирует команда «Серебряная черепаха» с семью очками после трех игр. Следом идут идут «Факел», Rekintso United и «ДСЭП № 7», у которых по шесть очков после двух матчей. Все участники чемпионата по итогам получат награды, а лучшие игроки - индивидуальные призы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск Футбол
06 ноября 2024, 20:13
Рейд по борьбе с нетрезвыми водителями завершат в Одинцове 10 ноября
Читайте нас в: Google Новости
Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в Одинцовском округе с 4 по 10 ноября. Мероприятие направлено на борьбу и выявление пьяных водителей за рулем.

Главная цель операции: снизить количество дорожно-транспортных происшествий и сделать дороги безопаснее.

Полиция будет усиленно проверять городские улицы и искать нарушителей. Стоит отметить, что водитель, пойманный за рулем в нетрезвом виде, заплатит штраф 30 тысяч рублей и лишится прав на 1,5-2 года. Такая же санкция предусмотрена за отказ от медицинского освидетельствования. А уже повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

Если вы заметили пьяного водителя, то сообщите об этом по указанным ниже телефонам: 8 (495) 598-26-02; 8 (495) 597-99-55; 8 (495) 598-24-63.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Машины Водители
06 ноября 2024, 20:11
Три новые машины поступили на станцию скорой помощи в Солнечногорске
Читайте нас в: Google Новости
Автопарк подстанции скорой помощи в Солнечногорске пополнился тремя новыми автомобилями. Два автомобиля будут работать в Солнечногорске, а третий — в поселке Алабушево. Они выйдут на линию в ближайшее время.

Новые машины на базе отечественной марки «ГАЗель NEXT» оснащены современным реанимационным оборудованием, включая систему искусственной вентиляции легких, электрокардиографы с возможностью дистанционной передачи данных на кардиопульт и дефибрилляторы.

Как отметил старший фельдшер подстанции скорой помощи в Солнечногорске Андрей Волошин, в этих автомобилях есть все необходимое для экстренной медицинской помощи. Также они оборудованы системами для обеззараживания воздуха, климат-контролем и системой ГЛОНАСС.

«Мы видим огромную поддержку системы здравоохранения округа в лице губернатора, правительства Московской области. Это и постройка новых медицинских учреждений, и приобретение современного оборудования и машин скорой помощи, и меры социального обеспечения для врачей, которые расширяются с каждым годом. Благодаря этому растет и качество услуг для наших жителей», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Всего губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал 77 автомобилей скорой помощи для подстанций региона, а в 2025 году планируется закупка еще около 80 машин. Ранее, в 2023 году, в Солнечногорске была открыта современная подстанция скорой помощи, которая обслуживает около 150 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Скорая помощь Машины
06 ноября 2024, 19:02
Тендер на реконструкцию теплосетей объявили во Власихе
Медиаархив Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Электронный конкурс на реконструкцию тепловых сетей объявили во Власихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Согласно информации в Единой информационной системе закупок , конкурс охватывает работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации, а также непосредственно реконструкции участка тепловой сети от поликлиники до здания № 292 на Лесной улице. Помимо этого, проект включает демонтаж старой сети на участке длиной свыше 620 метров.

Работы финансируются из бюджета Московской области и городского округа Власиха и проводятся в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершение проекта запланировано на 2025 год.

ЖКХ Власиха
06 ноября 2024, 18:59
Число жалоб детскому омбудсмену Мишоновой снизилось в Подмосковье за год
пресс-служба УПР в МО
Читайте нас в: Google Новости
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова озвучила статистику обращений за 10 месяцев 2024 года. Анализ данных показал, что родители стали меньше писать обращения и чаще звонить для получения консультаций.

Она отметила положительную динамику по большинству категорий обращений. Значительное улучшение замечено в сферах образования, семейного неблагополучия и взыскания алиментов. В частности, Ксения Мишонова рассказала, что количество обращений по вопросам образования сократилось почти на 40%, жалобы на семейное неблагополучие уменьшились на 30%, а число обращений по алиментам снизилось на 20%.

«Немного меньше жалоб стало на нарушение социальных прав (на 8%) и прав детей-инвалидов (на 2%)», - сообщила Мишонова.

Мишонова также отметила, что обращения по родительским спорам уменьшились на 6%, однако их доля в общей структуре обращений по-прежнему остается высокой - более 10%. Она добавила, что почти в два с половиной раза возросло количество запросов на защиту прав семей участников специальной военной операции.

В целом за 10 месяцев 2024 года региональными уполномоченными по правам ребенка рассмотрено 1844 обращения и предоставлено 1427 телефонных консультаций. В аналогичном периоде прошлого года эти показатели составляли 1931 и 1397 соответственно.

Статистика Дети Образование

Новости по теме