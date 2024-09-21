21 сентября 2024, 09:27

Чемпионат по быстрому чтению прошел в библиотеке в чеховском селе Дубна

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Проверить свою скорость чтения могли жители села Дубна в Чеховском городском округе. Там прошел тематический чемпионат.

Участниками мероприятия стали любители книг разных возрастов. Задачей было прочитать на скорость фрагменты как классических, так и современных произведений.

Жюри оценивало не только скорость, но и понимание прочитанного. Победителям вручили дипломы и призы.

На чемпионате книголюбы также смогли обменяться опытом.

Отметим, что работники Домов культуры устраивают спортивные и развлекательные мероприятия регулярно.

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Книги Чехов
21 сентября 2024, 09:22
Гандболисты из Чехова победили в матче в Уфе
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Команда «Чеховские медведи» обыграла команду «Акбузат» из Уфы в выездном матче. Игра была напряженной, но гандболисты из Чехова обошли соперника на пять очков.

Для «Чеховских медведей» прошел второй выездной матч сезона. На поле соперника они сыграли со счетом 35:30 (13:21).

В первом тайме подопечные Владимира Максимова показали превосходство. После уфимцы показали характер и выровняли счет.

Самым результативным игроком матча назвали Евгения Дземина. Он забросил в ворота соперника шесть мячей.

Далее команда из Чехова сыграет с «ГК Воронеж». Матч пройдет 22 сентября во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Уфа Чехов
20 сентября 2024, 22:41
Более 30 детских площадок обновили в Одинцове
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Теперь у ребят из Одинцова больше обновленных пространств для игр и развития. Обустройство детских площадок в округе завершили по нескольким адресам.

Больше всего детских игровых площадок расположились в городе Одинцово. Об этом рассказал начальник Управления благоустройства администрации муниципалитета Вячеслав Асриян.

«Обустройство площадок закончено по следующим адресам: Можайское шоссе, дома № 112, 114, 116, 118, 105 и 153; поселок Горбольницы № 45, дома № 3, 9 и 11; поселок Новоиванвоское, улица Калинина, дом 14; улица Сколковская, дом 1А; улица Говорова, дом 28; улица Белорусская, дом 2; улица Сосновая, дом 10; поселок Старый Городок, улица Заводская, дом 9; улица Почтовая, дом 2; Голицыно, проспект Керамиков, дом 78», - поделился Вячеслав Асриян.

В этом году в Одинцовском округе провели модернизацию 31 детской игровой площадки и 13 спортивных площадок. Все работы были завершены в установленные сроки.

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Одинцово Благоустройство
20 сентября 2024, 22:41
Более 700 пенсионеров вступили в «Активное долголетие» в Истре летом
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Истринский клуб «Активное долголетие» пополнил свои ряды за лето почти на 700 человек. Так, он побил рекорд последних нескольких лет.

Руководитель проекта в городе Истра подмечает важный момент: за всю историю существования проекта «Активное долголетие» насчитывается 6681 человек в клубе. И результат, безусловно, впечатляет! В честь этого участники подготовили свой топ-10 любимых занятий в клубе: дыхательная гимнастика, «Здоровая спина», рисование, декупаж, вокальное и хоровое пение. Находкой года для них стали: занятие по методу Фельденкрайза, этнические танцы и каратэ.

Также в клубе «Активное долголетие» пенсионеры находят друзей, полезные знакомства, единомышленников и даже любовь.

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За лето в Истре в «Активное долголетие» вступило более 700 пенсионеров. Оно и понятно, ведь это движение помогает скрасить будни представителям серебренного возраста. Кружки, мастер-классы, концерты, посещение театров, музеев, выставок или даже поездки в другие города. Спорту тоже уделяется много времени: зарядка, йога, скандинавская ходьба, плавание.

Истра Пенсионеры Активное долголетие
20 сентября 2024, 22:37
Художественная школа в Солнечногорске переехала в новый корпус школы № 4
пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Солнечногорская художественная школа пострадала во время крупного пожара в июле, но уже возобновила свою деятельность и активно продолжает работу. Все благодаря временному переезду в новый корпус школы № 4.

Помещения выделила администрация округа. Теперь ученики занимают четыре класса площадью 76 квадратных метров каждый. В прежнем здании по улице Банковской учреждение располагалось с 2000 года. За время деятельности из школы выпустились более 800 детей и подростков. 12 июля рядом с заведением загорелось здание общепита. Огонь перекинулся на школу. Во время тушения классы фактически затопило.

«Мы понимаем, что художественная школа важна в городе. Нам удалось подобрать хорошо освещенные аудитории - это классы с большими окнами. Главное, что руководство, ребята и родители с оптимизмом смотрят в будущее. Сейчас школа закупает необходимое оборудование, мольберты, а также ждет предстоящего ремонта в пострадавших помещениях», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В школе сейчас обучаются порядка 200 учеников. На протяжении пяти лет они изучают академический рисунок, живопись, композицию и другие дисциплины.

«Главное, что мы сохранили рабочие места, и ребята смогли продолжить свое обучение. Для них это не только увлечение, но для многих и база их будущей профессии», - рассказала директор Солнечногорской художественной школы Екатерина Болотникова.

Солнечногорская художественная школа была основана в 1997 году Заслуженным художником России Кимом Александровичем Болотниковым.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск

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