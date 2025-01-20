20 января 2025, 17:58

Чемпионат по агрономии среди школьников пройдет в Подмосковье в феврале

Пресс-служба Администрации г.о. Ступино
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Учащиеся школы в Малино активно готовятся к региональному чемпионату по агрономии среди юниоров. Под руководством педагога дополнительного образования Галины Шаталовой ребята из профильных классов изучают новые исследовательские методы и углубляются в изучение растительной биологии.

Чемпионат по агрономии пройдет в Московской области в феврале. В рамках подготовки к мероприятию школьники проведут серию экспериментов, включая выращивание микрозелени, изучение различных видов почв и опыты по селекции растений.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона уточнили, что главная цель чемпионата - проверка знаний учащихся Подмосковья, а также прививание любви к окружающему миру.

Школьники Ступино
20 января 2025, 18:12
Старост населенных пунктов в Чехове наградили за новогоднее оформление территорий
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Глава муниципального округа Чехова Михаил Собакин наградил благодарственными письмами старост сельских населенных пунктов за участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление». Сейчас участники обсуждают организацию мероприятий к Масленице и празднование 80-летия Великой Победы.

Благодарственные письма получили староста деревни Чудиново Алексей Трифонов, староста деревни Легчищево Вячеслав Спирин, активный житель деревни Сенино Татьяна Колупаева, староста деревни Кармашовка Лариса Сорокина, староста деревни Сидориха Любовь Ковальчук и председатель территориального общественного самоуправления деревни Антропово Вера Юрьева.

«Со многими старостами мы лично знакомы уже давно. Вижу, как за эти годы их активность возросла. Роль старосты выходит на первое место», - отметил Михаил Собакин.

Старосты муниципального округа Чехов сотрудничают друг с другом через Ассоциацию старост Московской области и часто устраивают большие праздники на несколько деревень.

Праздники Чехов
20 января 2025, 17:59
Прием заявок на чемпионат «Абилимпикс» начался в Подмосковье
Министерство образования МО
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Школьники и студенты старше 14 лет с ОВЗ или инвалидностью могут подавать заявки на участие в областном чемпионате «Абилимпикс» 2025 года. В Министерстве образования Подмосковья рассказали, какие документы понадобятся для участия.

Для участия в чемпионате нужны гражданство России и регистрация в Подмосковье. Из документов понадобятся сканы МСЭ и/или ПМПК, СНИЛС, паспорта, согласия на обработку персональных данных и справки с места учебы (для школьников и студентов).

Прием заявлений продолжится до 4 февраля 2025 года включительно. Желающим проявить себя нужно заполнить онлайн-форму.

Школьники Студенты Образование
20 января 2025, 17:58
Более 56 тысяч тонн свеклы собрали в Подмосковье в 2024 году
Медиасток.РФ
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Подмосковный урожай столовой свеклы в 2024 году составил 56,3 тысячи тонн. Итоги подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Свекла богата витамином С и фолиевой кислотой, улучшает пищеварение, полезна для сердечно-сосудистой системы. Этот корнеплод помогает восполнить недостаток железа в организме, препятствует развитию анемии, поддерживает работу печени, снижает давление. Свеклу часто используют для декорирования праздничных блюд.

Жителям Подмосковья напомнили: чтобы сохранять урожай свеклы как можно дольше, его лучше держать в помещении с температурой воздуха от 0 до 4 градусов. После сбора корнеплоды лучше не мыть, а сложить в контейнеры и сразу отправить на хранение.

Сельское хозяйство
20 января 2025, 17:40
Глава Шатуры Николай Прилуцкий проверил качество освещения во дворах
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В октябре глава муниципального округа Николай Прилуцкий обратил внимание на плохое освещение во дворах в Шатуре и Рошале. Он снова побывал в тех же местах, чтобы оценить произошедшие изменения. Глава Шатуры также дал несколько поручений по ремонту дорог и благоустройству территорий.

По словам Николая Прилуцкого, в Шатуре на улицах Жарова, Энергетиков и проспекте Ильича, а также в Рошале на улице Свердлова стало заметно светлее.

«Работу не завершили, еще много предстоит сделать, поэтому темпы не сбавляем», - добавил он.

Руководитель муниципалитета также отметил, что вблизи дома № 16 на улице Энергетиков необходимо заасфальтировать выходы с парковки в центре двора, а у дома № 20 - обустроить подход к контейнерной площадке. Помимо этого, у дома № 10 на улице Жарова нужно осветить проезд к улице Энергетиков, а за домами 43-49 на проспекте Ильича устранить ямы на дорогах.

«Все эти недочеты исправим в ближайшее время. Те работы, которые невозможно провести зимой, сделаем, когда позволят погодные условия», - сказал заместитель главы по вопросам благоустройства и ремонта дорог в Шатуре Александр Титов.

Благоустройство Шатура

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