Чемпионат по агрономии среди школьников пройдет в Подмосковье в феврале

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Чемпионат по агрономии пройдет в Московской области в феврале. В рамках подготовки к мероприятию школьники проведут серию экспериментов, включая выращивание микрозелени, изучение различных видов почв и опыты по селекции растений.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона уточнили, что главная цель чемпионата - проверка знаний учащихся Подмосковья, а также прививание любви к окружающему миру.