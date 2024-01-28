Чемпионат МВД России по лыжным гонкам состоялся в Химках

Первыми выступили ветераны, затем провели три женских забега по пять километров. Завершили турнир гонки среди мужчин на дистанции десять километров.

«Традиционно эти лыжные гонки, проводим их уже много лет. Поэтому всегда с удовольствием все принимают участие на трассе, которую готовит учебный центр», - рассказал начальник отдела Московской областной организации «Динамо» Михаил Петухов.

Соревнования по лыжным гонкам Чемпионата Министерства внутренних дел проводят каждый год для повышения профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Московской области. Спартакиада способствует популяризации спорта и пропагандирует здоровый образ жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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