Чемпионат Московской области по самбо прошел в Люберцах
Во дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы состоялся чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин. Участниками состязаний стали более сотни спортсменов из городов региона.
По словам главы муниципалитета Владимира Волкова, Люберцы на соревнованиях представили 13 самбистов.
«Спортсмены показали красивую борьбу и яркие поединки», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Спортсмены выступили в 16 весовых категориях: по восемь у мужчин и женщин.
«Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Центрального федерального округа, который пройдет с 20 по 22 декабря в Рязани», - отметил председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.
Всех причастных на мероприятии поздравили с прошедшим Днем тренера. Одному из первых наставников по самбо в Люберцах Анатолию Полякову в подарок вручили зимнюю спортивную экипировку.
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