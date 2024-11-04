Чемпионат Московской области по самбо прошел в Люберцах

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

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Зампред правительства Подмосковья, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов поздравил жителей региона с Днем народного единства. Он отметил, что Россия обладает богатой историей и многовековыми культурными традициями.

По словам Мурашова, именно благодаря сплоченности, самоотверженности и любви к Родине Россия на протяжении своей истории неоднократно достигала значительных успехов и амбициозных целей.

«Единение должно быть во всем: в общих целях, приоритетах и в работе», - подчеркнул Мурашов.

Он отметил важность совместных усилий сотрудников министерства, управляющих компаний, коммунальных служб и предприятий, занимающихся вывозом и переработкой отходов, для достижения благополучия жителей региона.

Мурашов добавил, что, как и в прошлом, сегодня народ сталкивается с серьезными вызовами.

«Желаем каждому жителю нашей необъятной Родины не забывать подвиги наших предков и продолжать двигаться только вперед. С праздником, россияне!» - подытожил Мурашов.