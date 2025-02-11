11 февраля 2025, 14:25

Чемпионат Центрального федерального округа по керлингу прошел в Дмитрове

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В Центре фигурного катания и керлинга в Дмитрове прошел чемпионат Центрального федерального округа по керлингу. В соревнованиях приняли участие 20 команд — по 10 мужских и женских — из Москвы, а также Владимирской, Ярославской и Московской областей.

Женская команда «Московская обл-1», в которую вошли дмитровчанки Влада Румянцева, Анастасия Мищенко, Алина Лёц и Александра Мельникова, в упорной борьбе завоевала серебряные медали турнира. Бронзу взяла команда «Московская обл-2», где выступала еще одна спортсменка из Дмитрова - Ольга Котельникова.

В мужском зачете команда «Московская обл-2», представленная дмитровскими игроками Макаром Жуковым, Дмитрием Грецким, Глебом Ямбулатовым и Михаилом Мельником, также заняла второе место. Бронзовые награды достались команде «Московская обл-1», в составе которой выступали дмитровчане Александр Еремин, Алексей Тузов, Кирилл Суровов и Алексей Куликов.

«Результаты наших керлингистов еще раз подтверждают высокий уровень их подготовки и конкурентоспособность на окружных соревнованиях. Мы гордимся их успехами и желаем новых побед!», - отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Чемпионат стал еще одним доказательством того, что Дмитров остается одной из ключевых точек развития зимних видов спорта в стране.

Спортсмены Дмитров
11 февраля 2025, 14:46
Цикл семинаров для детских психологов пройдет в Дмитровском округе
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Управление образования администрации Дмитровского округа запустило серию семинаров для педагогов-психологов и социальных педагогов, работающих в местных образовательных учреждениях. Основная цель мероприятий — обучение специалистов современным методам профилактики детского неблагополучия и деструктивного поведения у подростков.

Первый семинар прошел на базе Инженерной школы города Дмитрова и собрал более 80 участников. В рамках встречи обсуждались подходы к поддержке детей и подростков, которые сталкиваются с жизненными трудностями, а также способы помочь им обрести уверенность в себе и почувствовать свою значимость.

«Сегодня в школах важно не только сопровождать учебный процесс, но и уделять внимание детям, которые испытывают стрессовые ситуации и могут проявлять деструктивное поведение. Мы стремимся дать нашим специалистам инструменты для раннего выявления таких проблем и их эффективной профилактики», - отметила начальник управления образования Татьяна Малинникова.

Эксперты подчеркнули, что причины деструктивного поведения подростков зачастую связаны не только с заболеваниями, но и с семейными проблемами, школьными перегрузками и недостатком внимания со стороны взрослых. Спикеры рассказали о признаках, которые помогают выявить детей, нуждающихся в поддержке, на ранних этапах, а также предложили практические алгоритмы работы с ними.

Директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин отметил, что ребенок должен чувствовать свою значимость в этом мире. Если это базовое стремление не удовлетворено, его внутренний мир разрушается, что может привести к серьезным последствиям. Он также подчеркнул важность межведомственного взаимодействия между школами, социальными службами, медицинскими учреждениями и правоохранительными органами.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина выразила уверенность в том, что такие семинары помогут педагогам своевременно выявлять риски и оказывать необходимую помощь детям.

«Это важный шаг на пути к созданию безопасной и комфортной образовательной среды для всех школьников округа», - подчеркнула она.

Семинары продолжат проводиться в течение года, чтобы охватить как можно больше специалистов и укрепить систему поддержки детей и подростков в муниципалитете.

Дети Школьники Дмитров Образование
11 февраля 2025, 13:58
Высокотехнологичный производственный центр открыли в Жуковском
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В рамках празднования Дня науки в Жуковском состоялась научная конференция в Технопарке ЦАГИ. Также прошло открытие высокотехнологичного производственного центра.

В рамках конференции прошел круглый стол, на котором обсудили вопросы взаимодействия научных сотрудников и представителей предприятий, занимающихся инновационными проектами.

Участникам также показали разработки лабораторий и инновационных предприятий - резидентов Технопарка.

В конференции приняли участие заместитель председателя Правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева и глава Жуковского Борис Аубакиров.

«Это еще один очень важный шаг для Жуковского в масштабной работе по реализации наукоемких проектов, обеспечению лидерства в приоритетных отраслях промышленности», - отметил принявший участие в научной конференции глава Жуковского Борис Аубакиров.

Жуковский Наука
11 февраля 2025, 13:56
Дерматовенеролог Габанукаева рассказала о влиянии татуировок и пирсинга на кожу
Медиасток.рф
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Татуировки и пирсинг уже долгое время остаются популярными методами самовыражения. Несмотря на их эстетическую привлекательность, следует помнить о возможных рисках для здоровья кожи. Об этом напомнила дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ася Габанукаева.

Для создания татуировок используются иглы или другие острые инструменты, с помощью которых пигменты вводятся под кожу. Хотя в развитых странах осложнения возникают редко, они все же возможны и могут быть связаны с аллергическими реакциями на компоненты красок, содержащие металлы и химические соединения. Существует также риск вирусных, бактериальных и грибковых инфекций, включая гепатит и ВИЧ, которые передаются через кровь. Кроме того, татуировки могут создавать проблемы при проведении некоторых медицинских процедур, например, внутривенных инъекций.

Пирсинг также может привести к медицинским осложнениям. Среди них инфицирование, контактный аллергический дерматит из-за металла, кровотечение, рубцевание, неврологические осложнения и риски, связанные с анестезией.

Как утверждает врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ася Габанукаева, подобные процедуры могут быть безопасными, если обращаться к квалифицированным специалистам. Такие работают с качественными материалами и следят за стерильностью инструментов. После процедур важно следовать индивидуальным рекомендациям по уходу за кожей, чтобы избежать негативных последствий.

Записаться на прием к врачу-косметологу для платной консультации можно во время визита к врачу-дерматовенерологу или по телефону дежурного администратора.

Жуковский Наука
11 февраля 2025, 13:53
Пострадавшего мужчину спасли при пожаре в Чехове
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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В понедельник, 10 февраля, в СНТ «Ромашкино-2» в городском округе Чехов загорелась хозяйственная постройка. Сотрудники 311-й части «Мособлпожспаса» вместе с коллегами 79-й ПСЧ федеральной противопожарной службы спасли из огня человека.

Накануне вечером диспетчер сообщил огнеборцам о возгорании. Через несколько минут спасатели прибыли на место случившегося и увидели, что пламя охватило помещение площадью восемь квадратных метров.

«В ходе тушения пожара рядом с горящей постройкой был обнаружен пятидесятилетний мужчина, который при попытке самостоятельно справиться с пламенем получил ожоги и не мог самостоятельно передвигаться. Огнеборцы вынесли его из опасной зоны и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», - уточнил заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин.

Врачи отвезли пострадавшего в городскую больницу. Пожар удалось потушить за несколько минут.

Спасатели Пожары Чехов

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