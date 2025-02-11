Чемпионат Центрального федерального округа по керлингу прошел в Дмитрове
В Центре фигурного катания и керлинга в Дмитрове прошел чемпионат Центрального федерального округа по керлингу. В соревнованиях приняли участие 20 команд — по 10 мужских и женских — из Москвы, а также Владимирской, Ярославской и Московской областей.
Женская команда «Московская обл-1», в которую вошли дмитровчанки Влада Румянцева, Анастасия Мищенко, Алина Лёц и Александра Мельникова, в упорной борьбе завоевала серебряные медали турнира. Бронзу взяла команда «Московская обл-2», где выступала еще одна спортсменка из Дмитрова - Ольга Котельникова.
В мужском зачете команда «Московская обл-2», представленная дмитровскими игроками Макаром Жуковым, Дмитрием Грецким, Глебом Ямбулатовым и Михаилом Мельником, также заняла второе место. Бронзовые награды достались команде «Московская обл-1», в составе которой выступали дмитровчане Александр Еремин, Алексей Тузов, Кирилл Суровов и Алексей Куликов.
«Результаты наших керлингистов еще раз подтверждают высокий уровень их подготовки и конкурентоспособность на окружных соревнованиях. Мы гордимся их успехами и желаем новых побед!», - отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.
Чемпионат стал еще одним доказательством того, что Дмитров остается одной из ключевых точек развития зимних видов спорта в стране.