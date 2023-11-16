Чемпиона Подмосковья по быстрым шахматам определили в Домодедове

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В турнире поучаствовали 74 шахматиста из четырех регионов страны и 15 муниципалитетов Подмосковья.

Второе место среди мужчин занял Кирилл Козионов из Москвы, третье - Клементий Сычев из Московской области. Среди женщин лучшей признали Еизавета Петрова из столицы, второе место заняла Марья Киселева из Дмитрова и третье - Алена Демина из Москвы.

Также победителей и призеров определили среди мальчиков и девочек до 2011 годов рождения, участников с рейтингом не менее двух тысяч, отдельно - не менее 1,5 тысячи и ветеранов, которые старше 1963 года рождения.

Отдельно определили тройку лидеров из Московской области среди женщин, а также среди мужчин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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