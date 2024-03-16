Чемпион мира по плаванию Коновалов проголосовал на выборах президента с помощью ДЭГ из Рузы

Будучи жителем другого региона, он решил проголосовать с помощью ДЭГ. По словам Никиты Коновалова, начать разбираться в политике его заставила ситуация в мире.

«Не разбирался в политике и не интересовался ей в целом. Но в связи с тем, что происходит сейчас в мире, вынужден все равно следить за тем, что происходит, какие вообще президенты бывают на примере той же Америки. И не хотелось бы допустить, чтобы у нас был такой президент. Поэтому сейчас с жизненным опытом понимаю, что мой голос важен», - рассказал спортсмен.

Кроме того, Никита Коновалов обратил отдельное внимание на удобство системы дистанционного электронного голосования.

«Электронное голосование намного удобнее, потому что можно, не отрываясь от тренировочного процесса, проголосовать и не требуется искать участок», - подытожил Никита Коновалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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