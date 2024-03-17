Чемпион мира по кикбоксингу Вадим Украинцев из Истры принял участие в президентских выборах на дому

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Одним из таких граждан стал чемпион мира по кикбоксингу Вадим Украинцев, который проживает в Истре. Для того чтобы мужчина мог сделать свой выбор, к нему домой пришли представители выездной комиссии.

После заполнения всех необходимых документов Вадим Украинцев опустил бюллетень в опечатанную урну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».