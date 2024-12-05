Чемпион мира по боксу провел открытую тренировку для детей в Балашихе

Заместитель председателя Московской областной Думы и руководитель фракции КПРФ Александр Наумов посетил ГБУЗ Московской области «Каширская больница». Женская консультация Каширской больницы считается одной из лучших в Московской области, предоставляя квалифицированную первичную медико-санитарную и акушерско-гинекологическую помощь.

В мероприятии также приняли участие первый секретарь Каширского горкома КПРФ и депутат Совета депутатов городского округа Юрий Волконитин, а также помощник депутата регионального парламента Рустам Волков.

Главный врач медучреждения Юрий Володин выразил благодарность Александру Наумову за помощь, оказанную больнице в рамках его депутатских полномочий. Он продемонстрировал новый фетальный монитор «G6B», приобретенный за средства депутатского фонда Наумова, который будет использоваться для медицинского сопровождения беременных женщин.

Наумов отметил, что обеспечение здоровья жителей Подмосковья является одной из важнейших задач работы депутатов. По его словам, особенно важным остается здоровье матерей и детей. Он подчеркнул, что часть ресурсных средств, выделяемых депутатам для реализации наказов избирателей, направляется на поддержку медицинских учреждений, включая Каширскую больницу.

Учреждение предлагает услуги по охране репродуктивного здоровья, а также профилактику, диагностику и лечение гинекологических заболеваний и рассчитано на 155 посещений в день. С начала года 319 женщин стали на диспансерный учет по беременности, а на свет появилось 290 детей.