27 июня 2024, 15:50

Чемпион мира по боксу Марк Петровский провел мастер-класс в Видном

Администрация Ленинского городского округа
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Чемпион мира по боксу Марк Петровский провел тренировку в Ленинском округе. Он поделился секретами мастерства с воспитанниками бойцовского клуба заслуженного тренера России Артура Варданяна.

В Видном регулярно проходят встречи с именитыми спортсменами. Профессионального боксера в тяжелой и супертяжелой весовых категориях Марка Петровского пригласили в Ленинский округ, проведя голосование в соцсетях среди воспитанников клуба.

«Мы должны своим примером показывать, что можно добиваться высот, несмотря на какие-то травмы, поражения и боли. Нужно заниматься, выступать, и тогда все обязательно получится», - поделился именитый спортсмен.

Напомним, в ноябре 2021 года он стал чемпионом мира в категории свыше 92 килограммов.

«Это очень важно, чтобы дети видели, что есть такие грандиозные люди, которые достигли самых высоких вершин в спорте. Сегодня у ребят была уникальная возможность получить бесценные навыки от действующего чемпиона мира», - сказал глава бойцовского клуба Артур Варданян.

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Спортсмены Бокс Видное Ленинский округ
27 июня 2024, 15:59
Производство промышленных пекарских печей открыли в Воскресенке
Администрация г.о. Воскресенск
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В рамках программы импортозамещения компания «СМЕП» в Воскресенске активно развивает новое направление производства. На предприятии организовали разработку и сборку современных промышленных пекарских печей и аксессуаров к ним.

Печи предназначены для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания. Изготовленные из нержавеющей стали, они оснащены электронной системой управления с сенсорным экраном и обладают автоматической функцией поддержания влажности и мойки печи с сушкой.

«Производство динамично развивается, сейчас здесь начали сборку пекарских печей. Помимо нового направления продукции предприятие также выпускает тележки для супермаркетов. Особенно хочется отметить, что на производстве создано более ста рабочих мест. Учитывая то, что здесь практически все роботизировано, это отличный показатель», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Развитие нового направления производства в подчеркивает важность программ импортозамещения для отечественной промышленности, способствуя росту конкурентоспособности российских предприятий и улучшению качества выпускаемой продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Воскресенск
27 июня 2024, 15:34
Первенство по плаванию прошло во Дворце спорта «Дельфин» в Воскресенске
Светлана Плотникова
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В Воскресенске на базе Дворца водного спорта «Дельфин» прошло Открытое первенство городского округа Воскресенск по плаванию. Участие в нем приняли спортсмены из Воскресенска, Раменского и Шатуры.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» Наталья Старцева сообщила, что за год проводится шесть таких стартов: четыре открытых первенства и два кубка. Это заключительный старт в этом сезоне.

Соревнования стали настоящим праздником спорта и дали возможность юным пловцам продемонстрировать свои достижения, а также установить новые личные рекорды.

Отметим, что заключительный этап сезона показал высокий уровень подготовки участников и подтвердил значимость таких мероприятий для развития спортивного мастерства молодежи. Организаторы выразили надежду, что в следующем году соревнования соберут еще больше участников и зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск
27 июня 2024, 15:34
Получателями льготной ипотеки стали 57 молодых ученых Подмосковья в этом году
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Итоги отборочного этапа среди молодых ученых и уникальных специалистов на получение социальной ипотеки подвели в Подмосковье. Победителями стали 57 человек.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в регионе сертификаты на получение социальной ипотеки молодые ученые и специалисты получают ежегодно с 2016 года «Суммарно получателями поддержки на данный момент являются более 700 человек. В этом году в результате отбора обладателями сертификатов станут еще 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья», - рассказала Зиновьева.

Она добавила, что среди ученых наибольшее количество победителей из Дубны - девять человек, Королева - семь и Подольска - четыре человека.

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Ученые Ипотека Льготная ипотека
27 июня 2024, 15:25
Новые цветники высадили вблизи городской больницы в Химках
Администрация г.о. Химки
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Активисты клуба «Любимый сад» в Химках высадили возле педиатрического корпуса многолетние растения. Новые цветники с гортензиями, розами и лилиями появились на территории местной больницы.

Клуб «Любимый сад» работает на базе городской библиотеки № 3 с 2021 года. Сейчас в нем состоит свыше 50 человек. Каждый четверг для участников клуба читают лекции химики, садовники и другие специалисты сферы.

«Благодарю всех активистов, директоров питомников „Вашутино“ и „РусРоза“ за предоставление цветов и растений, а также консультанта-дендролога Андрея Малышева. Вместе мы делаем наш городской округ зеленее, красивее и комфортнее. В планах заняться озеленением парка „Дубки“ и затем проводить там мастер-классы», - сказала руководитель клуба «Любимый сад» Татьяна Смирнова.

Всего в этом году в Химках высадят свыше 70 тысяч цветов. Дизайн-проекты составлены с учетом сезонных особенностей: цветение одних растений будет сменяться другими.

«Растения благотворно влияют на физиологическое состояние человека. Это важно для наших пациентов и, конечно, для медиков», - отметил муниципальный депутат Владислав Мирзонов.

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Больницы Химки Цветы

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