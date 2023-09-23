«Чем выше широта, тем сильнее впечатление». Жители Подмосковья смогут увидеть северное сияние

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Отделившиеся от звезды заряженные частицы воздействуют на разреженные газы в верхних слоях атмосферы. Когда солнечный ветер достигает поверхности Земли, он деформирует ионосферу, и появляется северное сияние, пояснил собеседник «360».

Увидеть уникальное для Подмосковья явление можно будет при одном условии - безоблачном небе. И у жителей шанс полюбоваться переливом красок в небе довольно высокий.

«Это как раз возможно, потому что Московская область находится в зоне влияния антициклонов. В ночные часы будет незначительная облачность или ясное небо. При таком небе как раз лучше всего наблюдать», - рассказал эксперт.

Метеоролог отметил, что чем ближе городской округ Московской области будет находиться к Северному полярному кругу, тем более ярким будет зрелище.

«Чем выше широта, тем сильнее впечатление», - добавил он.

Жители Подмосковья уже дважды за сентябрь видели северное сияние. Запечатлеть цветные всполохи в небе удалось преподавателю колледжа в Сергиевом Посаде Дмитрию Костюку. Он признался, что «охотился» за явлением восемь лет.

Жители Московской области с 24 по 26 сентября станут свидетелями редкого явления - в небе можно будет увидеть северное сияние. Синоптик и метеоролог Александр Ильин рассказал «360», что в Подмосковье оно возникнет из-за вспышек на Солнце.