28 декабря 2023, 12:43

«Человека волнует, что происходит в его городе». Единую платформу местных новостей запустят в Подмосковье

Телеканал «360»
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Московская область поставила перед собой цель вывести муниципальные СМИ на «качественно новый уровень», рассказал «360» заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин. Он также анонсировал появление портала Regions.ru, который будет объединять новости из разных муниципалитетов и предусматривать сортировку по геоданным.

« Нам кажется, что все обстоит более или менее неплохо с информацией, которая выходит о Подмосковье в федеральных СМИ, неплохо работают областные СМИ, но муниципальным уровнем еще нужно заниматься. А это тот пласт новостей, который иной раз людей интересует больше всего. <…> Человека очень волнует то, что происходит в его городе, на его улице в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования. И эта информация тоже должна качественно производиться и качественно подаваться, в том числе на цифровых платформах», - уверен Духин.

Собеседник «360» отметил: способ потребления информации сейчас меняется.

У большинства день начинается с мобильного телефона, Telegram «стал новой газетой». В Подмосковье хотят прийти к тому, чтобы на каждой территории, в каждом городе появилась лидирующая площадка как в Telegram, так и в электронных СМИ.

«Мы в следующем году запускаем очень важный ресурс. Он будет называться Regions.ru. Это будет единая платформа местных новостей. Она будет построена как большой портал, заходя на который человек по IP, по геолокации сразу будет получать срез новостей, которые касаются именно той территории, откуда он туда зашел. Там будут разделы не только по каждому муниципалитету Московской области, но и по всем основным городам», - рассказал зампред правительства Московской области.

Он признался, что власти региона делают очень большую ставку на этот ресурс.

Полную версию интервью можно увидеть на всех площадках «360».

Журналистика Telegram Интервью Вячеслав Духин
28 декабря 2023, 13:36
Губернатор Подмосковья назвал промышленную ипотеку очень востребованной в регионе
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Подмосковье — первый в России регион, который внедрил промышленную ипотеку. Она очень востребована, отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

Подмосковье - первый в России регион, который внедрил промышленную ипотеку. Она очень востребована, отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

Промышленную ипотеку запустили год назад. Среди регионов Подмосковье - лидер по ее предоставлению. За год охватили 59 компаний на 8,6 миллиарда рублей.

«Это практика light industrial. Промышленная ипотека у нас очень востребована, и по объему мы самые большие, потому что спрос на готовые производственные площади весьма высок. Особенно когда ты платишь льготную ставку, когда тебе выгодно взять 5%-й кредит и приобрести в собственность цех, где можно планировать свой бизнес», - рассказал губернатор.

Также эта мера поддержки востребована в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и других регионах.

«Раньше тебе нужно было потратить годы, огромные деньги, чтобы построить свое производство. Ипотека промышленная идет хорошо, и новые проекты light industrial появляются в разных локациях: Солнечногорск. Жуковский, Подольск, будет в Химках», - отметил Андрей Воробьев.

Формат light industrial - это готовые помещения в аренду для предпринимателей. Инвесторы приходят туда, где уже установлены станки, оборудование и можно начать производственный процесс.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
28 декабря 2023, 13:07
«Разные возможности провести каникулы». Губернатор Подмосковья — о новогодних мероприятиях
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Для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу. В праздники каждый сможет найти что-то по душе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Наши легендарные хоккеисты, фигуристы, артисты очень активны. Я благодарен всем за активное участие и постоянные поездки по городам», - отметил Воробьев.

Для гостей есть разные возможности провести каникулы: покататься в парках на лыжах, посетить мастер-классы, выставки, хоккейные матчи или ледовые представления Ильи Авербуха. По словам губернатора, каждое шоу собирает около трех-четырех тысяч человек.

«Очень надеюсь, что Новый год мы проведем достойно, наша система правоохранительная всегда работает в усиленном режиме на новогодние праздники, потому что безопасность - это базовое требование», - заключил губернатор.

В этом году Московская область отказалась от праздничных салютов. Воробьев подчеркнул, что все, что сейчас нужно - это быть вместе с семьей, вместе со страной.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев
28 декабря 2023, 13:07
Главный нарколог Подмосковья Холдин дал рекомендации для избежания головной боли после Нового года
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Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин дал рекомендации, как легче пережить новогодние праздники с алкоголем. По его словам, лучше вовсе отказаться от спиртного.

Если человек все же решил встретить праздник с горячительным, то лучше пить слабоалкогольные напитки, например, сухое вино или шампанское брют.

«Не выпивайте бокал на голодный желудок, чтобы быстро не опьянеть. За пару часов до застолья съешьте что-то из фруктов или овощей. Запивайте алкоголь водой, чтобы снизить его концентрацию, и не забывайте о том, что только в маленьких дозах алкоголь поддерживает хорошее настроение, это может быть фужер шампанского или бокал вина», - уточнил Холдин.

По его словам, лучше сделать акцент на общении с родными и друзьями, веселиться и танцевать. Новогодними блюдами следует наслаждаться без спешки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Минздрав Врачи Алкоголь Новый год
28 декабря 2023, 13:02
Праздничная программа для юных баскетболистов прошла в Лобне
Unsplash
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Дед Мороз поздравил воспитанников баскетбольного клуба «Лобня» с наступающим Новым годом. Праздничная программа прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в Лобне.

Младшие группы поучаствовали в веселых стартах, а средние и старшие - сыграли товарищеские матчи. После Дед Мороз подарил юным баскетболистам подарки от компании «Металл профиль». Предприятие поддерживает баскетбол в Лобне уже более 15 лет.

Городской баскетбольный клуб в округе существует с 2004 года. Сегодня этим спортом занимаются более 230 ребят.

Напомним, осенью в Лобне после реконструкции открыли стадион «Труд» и построили многофункциональную спортивную площадку на территории «Академии спорта».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня Новый год

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