07 февраля 2025, 19:28

Чеховской больнице передали здание бывшего госпиталя в микрорайоне Венюково

Медиасток.рф
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В муниципальном округе Чехов кабинеты диспансеризации и профосмотров разместят в здании бывшего госпиталя в микрорайоне Венюково. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением Алла Рудинская.

По словам Аллы Рудинской, здание бывшего госпиталя в микрорайоне Венюково, которое передали Чеховской больнице, это современный и просторный комплекс.

«Отделение профилактики займет несколько кабинетов, где пациенты смогут пройти диспансеризацию или профосмотр в кратчайшие сроки. Врачи узких и общих специализаций будут вести прием в одном здании. Кроме того, к поликлинике можно удобно подъехать на автомобиле: на больничной парковке, как правило, всегда есть свободные места», - отметила она.

Записаться на диспансерный прием и вакцинацию в Чеховскую больницу можно на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье» и по телефону 122.

Отметим, что создание условий для качественного медицинского обслуживания - часть региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Здравоохранение Чехов
07 февраля 2025, 20:03
Урок финансовой грамотности провели для учащихся гимназии № 2 в Чехове
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В гимназии № 2 муниципального округа Чехов прошел урок финансовой грамотности по теме «Бюджет семьи». Его провел начальник управления экономики администрации округа Дмитрий Бирюков.

По словам первого заместителя главы администрации муниципального округа Чехов Дениса Разуваева, сейчас очень важно дать детям азы финансовой грамотности, объяснить им основные термины, научить правильно распоряжаться личными финансами.

«Школьники также должны уметь адекватно оценивать существующие риски, чтобы избежать ошибок в принятых в будущем решениях», - добавил он.

Отметим, что уроки финансовой грамотности в общеобразовательных учреждениях - часть региональной программы «Образование Подмосковья». Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.

Чехов Образование
07 февраля 2025, 19:48
Еще четыре школы в Чехове модернизируют в 2025 году
Медиасток.рф
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В 2025 году в Чехове реализуют масштабный проект по модернизации и развитию детских учебных заведений. В муниципалитете обновят два дошкольных учреждения, одну общеобразовательную школу и одну школу искусств.

Так, в школе № 3 на улице Лопасненской в Чехове возводят пристройку на 200 мест. Общая готовность объекта составляет 32%. Рабочие уже соорудили каркас здания и кровлю, возвели стены и перегородки, проложили наружные инженерные сети, частично выполнили планировку и подготовили участок к благоустройству. Сейчас специалисты монтируют кронштейны фасада, закрывают тепловой контур и изолируют потолки подвала.

В дошкольном учреждении № 17 на улице Монтажной, дом № 8, запланировали ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, сетей отопления, канализации, водо- и электроснабжения. Помимо этого, там отремонтируют бассейн и благоустроят прилегающую территорию.

Капитальный ремонт проведут и в дошкольном отделении лицея № 4 на улице Ильича. Там обновят фасад здания, поменяют инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, а также полы, потолки, окна и двери.

А в Чеховской детской школе искусств проведут кровельные и фасадные работы, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. В здании обновят внутреннюю отделку помещений, закупят новую мебель и оборудование, а также приведут в порядок пришкольную территорию.

Строительство Чехов Ремонтные работы
07 февраля 2025, 19:05
Ветерану в Подольске Александру Казеннову вручили медаль к 80-летию Победы
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Александр Казеннов дошел до Берлина.

Александр Казеннов ушел на фронт в юности. Он дошел до Берлина и остался там жить до 1949 года. Александр чудом остался жив, когда получил тяжелые ранения в область сердца и в голову. После войны Александр Казеннов поселился в Подольске, работал в СУ-14.

Ветеран вместе с женой воспитал сына и дочь. У него подрастают три правнучки.

«Благодарю за жизнь, за мир и за пример настоящей силы духа. Мы, молодое поколение, учимся у вас тому, как важно защищать свою Родину, заботиться о ближнем и не сдаваться, несмотря на трудности. Пусть каждый день приносит вам тепло, здоровье и радость!» - сказал Григорий Артамонов.

Подольск Войны Великая Отечественная война
07 февраля 2025, 18:49
Агрохолдинг в Коломне приобрел новый зерноуборочный комбайн
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Агрохолдинг в Озерах пополнил свой парк сельскохозяйственной техники новым зерноуборочным комбайном. Машину закупили в преддверии нового аграрного сезона.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, недавно парк зерноуборочных комбайнов в АО «Агрофирма Сосновка» увеличился до четырех единиц, а в составе всего агрохолдинга их число достигло восьми.

Новый комбайн оснастили высокоэффективной системой обмолота, благодаря которой урожай обрабатывается бережно и с минимальными потерями. Установка этой системы гарантирует не только хорошее отделение зерна, но и высокое качество соломы. В дальнейшем ее могут использовать для различных нужд, что очень важно в современном аграрном производстве.

Напомним, ранее Андрей Воробьев заявил о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. По его словам, у региона есть собственные генетические и селекционные технологии.

Коломна Благоустройство Сельское хозяйство

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