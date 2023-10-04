Чехов получил 2,3 миллиона рублей от реализации 2 земельных участков
Городской округ Чехов получил более 2,3 миллиона рублей от реализации двух земельных участков. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.
«Один земельный участок площадью 1221 квадратный метр расположен в городе Чехов, второй площадью 188 369 квадратных метров - в деревне Ишино», - уточнили в ведомстве.
Узнать о других участках в Чехове и во всем Подмосковье можно на портале , по ссылке и на официальном интернет-ресурсе администрации.
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