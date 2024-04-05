Чайную церемонию для участников «Активного долголетия» провели в Лобне

Мероприятие прошло в формате чайной церемонии, где участники не только обогатились новыми знаниями, но и насладились дегустацией разнообразных сортов чая, сопровождаемых сладостями. Особую атмосферу создали пословицы и стихи о чае, которые декламировали участники, а также тематический фильм, позволивший глубже погрузиться в тему.

Благотворительный фонд Кристины Зориной предоставил угощения для встречи.

Проект «Активное долголетие» в Лобне продолжает привлекать внимание и предоставлять интересные возможности для общения и обучения мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, имеющих постоянную регистрацию в Московской области. Желающие присоединиться к клубу могут обратиться по адресу: ул. Молодежная, 4, или позвонить по телефону: 8 495 579-46-61.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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