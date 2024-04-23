Чат-бот уведомит жителей Подмосковья об отключениях воды

Цифровой помощник позволит получить информацию о расписании плановых отключений воды и отопления, а также подписаться на уведомления для определенного адреса.

В случае возникновения аварийной ситуации, бот автоматически предоставит необходимые данные, что избавляет от необходимости обращаться в различные службы для выяснения причин внезапного отключения коммунальных услуг.

Для того чтобы узнать информацию о времени отключения воды или отопления в своем доме, необходимо запустить бота , указать населенный пункт и улицу, и выбрать номер дома из предложенного меню. После этого цифровой помощник отправит сообщение с расписанием отключений, а также контактами управляющей компании. Для получения уведомлений об авариях, пользователи могут подписаться на специальную рассылку в боте.

На данный момент чат-бот покрывает более 54,5 тысячи многоквартирных домов и пользуются им более 40 тысяч граждан.

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