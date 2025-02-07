07 февраля 2025, 11:45

Чат-бот опросил 400 тысяч пациентов перед записью к врачу в Подмосковье за год

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Telegram-бот Денис собрал свыше 400 тысяч жалоб жителей Подмосковья на здоровье перед записью к врачу за год. Он собирает информацию и предлагает пациенту записаться к нужному специалисту.

Как рассказали в региональном Минздраве, все собранные ботом данные отображаются в электронной медицинской карте, благодаря чему врач может ознакомиться с ней перед приемом.

«Мы запустили чат-бот в январе 2024 года, и за это время он обработал более 400 тысяч жалоб», - сказал глава министерства Максим Забелин.

Сервис доступен при записи к хирургам, урологам, терапевтам, стоматологам и другим специалистам. Для этого искусственный интеллект опрашивает пациента и выясняет жалобы, после чего задает уточняющие вопросы и предлагает нужного врача.

Больницы Врачи
07 февраля 2025, 11:42
День разгрома немецких войск в Сталинградской битве отметили в Красногорске
Телеканал 360
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Торжественное мероприятие, приуроченное к этой важной дате, прошло во Дворце культуры «Подмосковье». В зале собрались школьники, участники патриотических отрядов Красногорска, представители ветеранских организаций и литературного объединения «Звонкая строка».

На мероприятие пришло более 100 юнармейцев из школ и гимназий округа. Организаторы подготовили для них лекцию об этапах Сталинградской битвы, которая стала переломным моментом в истории Великой Отечественной войны, ее исторической важности и великих подвигах защитников города.

Выступили на встрече поэты и артисты Красногорска. В их исполнении прозвучали стихи о войне и песни военных лет.

Такие мероприятия помогают молодежи осознать, что любовь к Родине и готовность ее защищать - вечные ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение.

Красногорск История Великая Отечественная война
07 февраля 2025, 11:07
Праздничную программу на Масленицу представили в усадьбе «Даровое»
Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль"
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В усадьбе Достоевских «Даровое», которая находится в городском округе Зарайск, 1 марта пройдет традиционное празднование Масленицы. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о программе дня.

Гости смогут погрузиться в атмосферу традиций XIX века. В рамках музыкальной программы выступят фольклорный ансамбль «Рось», коллективы «Топ-Вечера» и «Шыбер-Выбер». Артисты исполнят старинные песни и мелодии.

Развлекать посетителей будут балаганный театр с любимым народным героем Петрушкой, танцы и хороводы под народную музыку.

На мастер-классах от ремесленников можно будет научиться делать масленичные маски и народные куклы-обереги из ткани, соломы и лыка. Энтузиасты исторической кухни Hell’s Kitchen Daughters поделятся старинными рецептами самых вкусных блинов и расскажут, какие лакомства готовили на праздник предки.

Начало праздника в 12:00. Адрес: Московская область, городской округ Зарайск, деревня Даровое, д. 1А.

Праздники Масленица
07 февраля 2025, 11:05
Еще 80 дизельных генераторов установят в клиниках Подмосковья в 2025 году
Минстрой МО
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Стабильное электроснабжение медицинских учреждений напрямую влияет на безопасность и здоровье пациентов. Министерство строительного комплекса Подмосковья сообщило, что в 2025 году специалисты установят в клиниках региона 80 дизельных генераторов нового поколения.

По нормативам, стационарные медицинские учреждения должны быть оснащены двумя резервными источниками питания. Основной обеспечивает здания электричеством во время перебоев в работе центральной энергосистемы, а второй запускают, если предыдущий выходит из строя.

Установку генераторов рабочие будут выполнять по запросу ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам». За соблюдением норм будут следить эксперты строительного контроля.

Больницы Электричество
07 февраля 2025, 11:05
Капитальный ремонт начался в двух детских садах в Домодедове
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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Дошкольные образовательные учреждения «Белочка» и «Полянка»  находятся в микрорайоне Западный. Здания построены еще в середине прошлого века и нуждаются в обновлении.

«Там они будут обучаться до 1 сентября. То есть каждый ребенок не ущемлен в своих правах, он обязательно получит полноценное дошкольное образование», - отметила она Ремонтные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

В 2025 году эти два детских сада вошли в федеральную программу капитального ремонта. Рабочие обновят электрику, пожарную и охранную сигнализацию, инженерные коммуникации. Изменится и внутреннее оснащение: от детских стульев и кроватей до оборудования в пищеблоках.

Пока идет ремонт, более 400 детей продолжают получать дошкольное образование вне родных стен. Директор Домодедовской школы № 7 Валентина Дядюра рассказала, что воспитанники распределены по другим дошкольным учреждениям.

Детские сады Город Домодедово Ремонтные работы

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