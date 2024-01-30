Чат-бот начал собирать жалобы пациентов на самочувствие перед записью к врачу в Подмосковье

Этот сервис доступен при записи к врачу по 12 различным специальностям, включая хирургию, урологию, терапию, стоматологию, акушерство и гинекологию, педиатрию и другие.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что в регионе продолжают внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения. Сейчас нейросети помогают расшифровывать голос врачей в текст, а также заносят результаты исследований в медицинские карты пациентов.

«Теперь мы запустили сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на прием через чат-бот», - рассказала Светлана Стригункова.

Она добавила, что вся полученная информация будет хранится в электронной медицинской карте. Это поможет врачам быстрее составить полную историю болезни и уделить больше времени пациенту.

Более 20 тысяч пациентов уже успели воспользоваться услугой. Записаться на прием к врачу можно через чат-бота в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники приведут к единому стандарту до конца года.

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