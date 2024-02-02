Чат-бот «Денис» поставит предварительный диагноз пациентам в Подмосковье

Он отметил, что в 2023 году чат-бот пилотировали в городе Жуковский, причем он показал довольно высокий результат. В этом году решили попробовать еще на четырех территориях, чтобы оценить его эффективность, добавив при этом нечто новое.

«Вы проходите опрос согласно этим жалобам. Дальше эти жалобы попадают в электронную медицинскую карту. Искусственный интеллект их обрабатывает. И когда вы приходите на прием, врач сразу видит предварительный диагноз. Дальше он проводит свой осмотр», - рассказал Казин.

Специалист добавил, что именно врач будет решать - подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз. Все, что требуется от пациентов, это зайти в чат-бот и написать, что у них болит.

Казин пояснил, что записаться на прием к врачу можно в Telegram-канале «Денис Цифровой помощник», но при желании и на портале здравоохранения. Он также спрогнозировал, что очередь к узким специалистам в регионе к концу года сократится в два раза.

Ранее в Мингосуправления Московской области рассказали, что чат-бот «Денис» более 100 тысяч раз помог жителям Подмосковья записаться на прием к врачу.