07 августа 2024, 14:53

Церковная служба ко Дню канонизации святого Василия прошла в Павловском Посаде

Администрация Павлово-Посадский г.о.
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Служба в честь 25-летия со дня канонизации местного святого Василия прошла в Павловском Посаде. На нее пришли сотни верующих.

Богослужение, посвященное памяти святого праведного Василия Павлово-Посадского, прошло в Покровско-Васильевском монастыре. Настоятель храма игумен Андрей Тонков совершил Божественную литургию. Также прихожан поприветствовал заместитель главы округа Филипп Ефанов.

Материалы для причисления к лику святых Василия Грязнова поднимали еще в начале 20 века, но после событий 1917 года вопрос отложили. К нему вернулись только спустя 80 лет, в 1999 году, когда патриарх Алексий Второй благословил эту инициативу.

Канонизация прошла 7 августа 1999 года. Более 200 священнослужителей Московской епархии отслужили Божественную литургию.

Мощи святого уже 25 лет находятся в Павловском Посаде. Им приезжают поклониться паломники со всей России.

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Православие История Павловский посад
07 августа 2024, 15:36
Торговые объекты на железнодорожных станциях в Мытищах приведут в порядок
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Администрация Мытищ проверила содержание торговых объектов на железнодорожных станциях Перловская и Тайнинская. К концу года предпринимателям поручили устранить все недочеты.

Мониторинг содержания объектов торговли провела начальник управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи Елена Подмаркова. Она сообщила, что предприниматели не убирают мусор, окурки и смет. Подмаркова отметила на стенах граффити, на входных группах - разбитую плитку. Владельцам павильонов обязали устранить выявленные замечания до конца 2024 года.

Часть замечаний предприниматели уже устранили, убрав вандальные надписи и мусор. Также на улице Калинина заменили разбитую плитку на асфальт. Однако по одному из павильонов на станции Перловская пройдет проверка муниципального земельного контроля.

Напомним, для решения любых вопросов предприниматели могут обратиться в управление потребительского рынка и услуг администрации округа по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30. Телефон: 8 (495) 581-13-48, электронная почта: potrebrinok2012@yandex.ru.

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Мытищи Торговля
07 августа 2024, 15:14
Команды Ногинска и Видного сыграли на областном чемпионате по футболу
Администрация Ленинского городского округа
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Футбольный матч в рамках чемпионата Московской области прошел на стадионе в Видном. За победу боролись команды «Металлург-Видное» и «Витязь» из Ногинска.

Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу команды «Металлург-Видное». По словам игрока клуба, в матче они сделали ставку на самоотдачу и скоростные атаки низом.

«У нас все игры горячие - мы идем на первом месте, и все хотят нас обыграть. У всех команд есть сильные стороны, поэтому нас ожидает настоящая борьба на каждом этапе», - прокомментировал спортивный директор футбольного клуба «Металлург-Видное» Вячеслав Петрухин.

Теперь сборная закрепилась на первом месте турнирной таблицы. Победная серия команды насчитывает 16 матчей без поражений и три игры в ничью.

В последний летний месяц клуб «Металлург-Видное» сыграет еще шесть матчей, в том числе и на Кубке Московской области.

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Футбол Видное Ленинский округ
07 августа 2024, 15:07
Тендер на реконструкцию котельной объявили в Егорьевске
Медиаархив Московской области
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Котельную на улице 50 лет ВЛКСМ капитально отремонтируют в Егорьевске. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2026 году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документацию и реконструирует котельную.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджетов.

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Егорьевск Ремонтные работы
07 августа 2024, 15:03
Железнодорожный мост на станции МЦД в Лобне обновят к сентябрю
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В Лобне проверили готовность железнодорожного моста на станции МЦД «Лобня». Инспекцию провел первый заместитель главы города Евгений Аптекин в сопровождении представителей Следственного комитета, РЖД и Минтранса Подмосковья.

Ремонтные работы на мосту осуществляет подрядчик «Московская дирекция пассажирских обустройств». Перед началом работ проведена экспертиза несущих конструкций.

Планируется замена всех ржавых и изношенных элементов конструкции на новые. Кроме того, оргстекло на переходе будет затемненным, что позволит снизить нагрев воздуха внутри сооружения.

Сейчас завершается монтаж ступеней, которые изготовлены из специально обработанного нескользящего гранита. Завершение ремонтных работ запланировано до конца сентября, а новые пандусы будут установлены в течение ближайших двух недель.

Ремонт моста является временной мерой, направленной на обеспечение безопасности жителей. В дальнейшем планируется строительство нового конкорса на станции «Лобня». Основные проектные решения уже согласованы, и после завершения проектирования будут определены стоимость и сроки выполнения работ.

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РЖД Лобня Ремонтные работы

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