Церковь усадьбы «Федино» отреставрируют в Воскресенске

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Как пояснили в ведомстве, специалисты отреставрируют кладку в интерьере, восстановят отделочные слои, оконные переплеты с воссозданием утраченных элементов, восстановят покрытия из керамической черепицы, отделку закомар и барабанов верхнего яруса.

Усадьба Федино в конце XIX века принадлежала Павлу Ахлестышеву - предводителю дворянства Бронницкого уезда Московской губернии. Он заказал проект усадебной церкви у известного архитектора Суслова.

Строительство началось в 1906 году, в 1913 году церковь освятили.

После закрытия церкви ее уникальному убранству был нанесен невосполнимый ущерб.

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