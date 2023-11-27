Церковь Рождества Христова в Орехово-Зуевском округе отреставрируют
Разрешение на реставрацию церкви Рождества Христова в деревне Рудне-Никитское выдали в Главном управлении культурного наследия Подмосковья. Работы планируется выполнить снаружи и внутри здания.
Реставрацию планируется провести на фасадах и в интерьерах памятника архитектуры. Эксплуатационные показатели здания улучшат для современного использования.
Деревянная теплая церковь Рождества Христова построена в 1781 году. В первой половине XIX века к западному фасаду трапезной пристроили крытую паперть и обшили стены тесом. Позднее переделали верхнее завершение храма, возвели два симметричных помещения. К тому же времени относится существующий в церкви иконостас. Детали скромного фасадного декора выполнили в стиле позднего классицизма.
Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с патриархом Кириллом реставрацию храмов в регионе.
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