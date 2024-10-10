10 октября 2024, 10:36

Церемония вручения школьникам первых паспортов прошла в администрации Красногорска

Телеканал «360»
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Первые паспорта граждан России торжественно вручили школьникам в администрации Красногорска. Девять юношей и девушек получили основной государственный документ страны из рук главы городского округа Натальи Тимошиной.

С приобретением взрослой «корочки» ребят и их родителей поздравили также представители администрации.

«Не каждому из наших 14-летних ребят удается в такой торжественной обстановке получить паспорт. Я надеюсь, что это для вас большой посыл в будущую счастливую, а самое главное яркую жизнь, которая принесет вам новые начинания, новые подвиги, маленькие и большие», - пожелала школьникам руководитель муниципалитета.

Одни молодые люди уже определились с планами на будущее, другие пока находятся в раздумьях, о том, кем быть, какой профессиональный путь выбрать в дальнейшем. Ученица девятого класса образовательного центра «Созвездие» Татьяна Молотова призналась, что хочет стать известной певицей. А восьмиклассник гимназии № 7 Артем Рубис мечтает о профессии археолога.

Стремления у всех разные, но школьников объединяет одно. Абсолютно все участники мероприятия признались, что держать в руках паспорт своей страны является для них большой гордостью и началом нового взрослого пути.

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Красногорск Паспорта Школьники
10 октября 2024, 09:37
Всероссийские соревнования ловчих птиц прошли в Можайске
Телеканал «360»
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Межрегиональные состязания ловчих птиц в Можайске собрали сокольников из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Краснодара. Зрители с замиранием сердца смотрели как птицы, и их наставники соревнуются в различных дисциплинах.

Соколиная охота включена в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. В нашей стране она особенно была популярна в царские времена.

В соревнованиях в основном участвуют опытные сокольники. Их подопечные - это ястребы и соколы. Реконструкция охоты, как правило, состоит из нескольких соревновательных этапов.

Охота с пернатым хищником - зрелище не для слабонервных. Как правило, жертва даже не успевает понять, откуда происходит нападение. Судьи оценивают насколько точно и быстро справляются с этой задачей хищники.

Кроме зрелищных соревнований, зрителей ждали экспозиция ловчих птиц и выставка сокольничьей амуниции. По итогам соревнований кубок Московского общества охотников и рыболовов забрал Дмитрий Родионов. Второе место в номинации «соколы - полеты на скорость» занял Иван Дзюбак, а бронзовым призером в категории «соколы с кругов» стал Антон Поляков.

«Такие соревнования проводятся у нас впервые, но я искренне надеюсь, что это станет доброй традицией и еще не раз мы соберемся. Интересно наблюдать за таким самобытным и очень красивым видом спорта», - поделился начальник отдела физической культуры и спорта администрации Можайского округа Максим Башаев.

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Спортсмены Птицы Можайск
09 октября 2024, 23:07
Первую победу нового сезона Суперлиги отпраздновал баскетбольный клуб «Химки»
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Баскетбольная команда «Химки» первый матч нового сезона Суперкубка провела на домашнем паркете. Спортсмены выиграли вырвали победу у команды из Ростова-на-Дону «Барс-РГЭУ». Встречу завершили со счетом 71:61.

Самым результативным игроком стал Владислав Шарапов из местного клуб: он набрал 23 очка и девять подборов. Помимо этого, 13 очков заработал Глеб Суворов, 10 - Дмитрий Коршаков, еще восемь у Кирилла Попова, четыре у Азата Тукмакова, два балла команде принес Роман Баландин, а Александр Мальцев, Сергей Михалев и Федор Ключников добыли по одному очку.

«Первая игра достаточно тяжелая и она больше не на мастерство, а на нервы. По результатам мы справились лучше и победили. У соперников чувствовалась нервозность, хотя и мы и они уже провели достаточное количество товарищеских игр, но это все равно не то. Когда начинается чемпионат там уже каждый мяч, каждое владение, передача и бросок - они другую ценность имеют. Настрой на сезон максимальный. У нас нет никаких поблажек, победа не дает расслабление, готовимся к следующей игре», - поделился главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Следующая игра состоится 11 октября. «Химки» встретятся «СШОР-Локомотив». Начало в 19:00. Вход свободный.

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Химки
09 октября 2024, 22:16
Выездную вакцинацию от гриппа проведут в деревнях Солнечногорска в октябре
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Для удобства жителей отдаленных территорий в Солнечногорске работает мобильный пункт вакцинации. Сделать прививку от гриппа смогут жители деревень городского округа в октябре.

Мобильный пункт вакцинации будет работать у фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Никулино и Поярково 10 октября с 10:00 до 14:00. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Перед процедурой врач проведет осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Антитела после вакцинации формируются в течение 8-10 дней, а высокий уровень иммунитета против гриппа типов А и В сохраняется до 12 месяцев.

Также выездную вакцинацию 15 октября проведут в деревне Лыткино у дома № 25, 17 октября в деревне Соколово, 22 и 29 октября в деревне Кривцово на площади у Дома культуры «Истра», 28 октября в деревне Дурыкино у дома № 17С возле строительного предприятия «Витраж». Время работы: с 10:00 до 14:00.

Прививку можно сделать и в Солнечногорской поликлинике по предварительной записи. Для этого необходимо записаться на прием к врачу через портал госуслуг в разделе «Здоровье» , инфомат в поликлинике, по номеру телефона 122 или через чат-бот в Telegram.

Кроме того, вакцинация проходит в Солнечногорской детской поликлинике. Чтобы сделать прививку, нужно записаться в кабинет № 212 или к участковому врачу-педиатру. После осмотра ребенка направят в кабинет № 211 на саму вакцинацию. Привиться можно по будням с 08:00 до 18:00.

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Солнечногорск Грипп Вакцинация
09 октября 2024, 20:24
Всероссийский молебен о Победе проведут в Чехове 12 и 13 октября
Медиасток.рф
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Продолжается Всероссийский молебен о Победе с принесением Казанской иконы Божией Матери. Принять участие в Божественной литургии и молебне о Победе можно 12 и 13 октября в Зачатьевском храме городского округа Чехов.

Всероссийский молебен о Победе с принесением Казанской иконы Божией Матери проводят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Свыше миллиона человек в 60 городах страны уже поклонились святыне.

Казанская икона Божией Матери была полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Святыне молились солдаты осенью 1612 года, и Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от оккупантов. Князь Дмитрий Пожарский поместил икону в Введенскую церковь на Лубянке, а затем ее перевезли в Казанский собор на Красной площади.

Казанская икона Божией Матери пробудет в Зачатьевском храме городского округа Чехов 12 и 13 октября. Доступ к образу откроют 12 октября с 09:00 до 21:00 и 13 октября с 06:00 до 15:50.

Присоединиться к Божественной литургии и молебну о Победе можно 12 октября в 09:00 и 13 октября в 06:30 и 09:30.

Вход для всех желающих свободный.

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Чехов Религия

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