Церемония вручения школьникам первых паспортов прошла в администрации Красногорска

С приобретением взрослой «корочки» ребят и их родителей поздравили также представители администрации.

«Не каждому из наших 14-летних ребят удается в такой торжественной обстановке получить паспорт. Я надеюсь, что это для вас большой посыл в будущую счастливую, а самое главное яркую жизнь, которая принесет вам новые начинания, новые подвиги, маленькие и большие», - пожелала школьникам руководитель муниципалитета.

Одни молодые люди уже определились с планами на будущее, другие пока находятся в раздумьях, о том, кем быть, какой профессиональный путь выбрать в дальнейшем. Ученица девятого класса образовательного центра «Созвездие» Татьяна Молотова призналась, что хочет стать известной певицей. А восьмиклассник гимназии № 7 Артем Рубис мечтает о профессии археолога.

Стремления у всех разные, но школьников объединяет одно. Абсолютно все участники мероприятия признались, что держать в руках паспорт своей страны является для них большой гордостью и началом нового взрослого пути.

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