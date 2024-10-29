Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Дмитрове

Поздравили с получением важного документа подростков депутат Московской областной думы Александр Орлов и заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

«Мы все - граждане нашей великой страны, и я хочу пожелать вам, чтобы ваши мечты исполнялись, а цели достигались. Пусть рядом с вами всегда будут ваши родные и друзья», - сказала Ирина Костышина.

Перед школьниками выступил ветеран МВД, боевых действий и участник спецоперации Сергей Саватеев. Он рассказал детям о том, почему принял решение защищать страну. Сергея представили к государственной награде - медали «За отвагу», которую ему вручили Ирина Костышина и Александр Орлов.

Также на мероприятии благодарственными письмами главы муниципалитета отметили волонтеров округа: Веронику Рабко, Юлию Саватееву, Софию Радченко, Анастасию Рыцвину, Кристину Веселкову и Алену Синичкину.

Грамоту секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова за активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку СВО, вручили шести активистам из Дмитрова.

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