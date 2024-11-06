Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин обратился к ребятам с напутственными словами.

«Сегодня мы вам вручаем ваш первый паспорт, пройдет какое-то время и эти паспорта будете вручать уже вы также в сильной и независимой стране. И в этот день я хочу вам пожелать неиссякаемой энергии на благо нашей Родины и всегда оставаться патриотом. Поздравляю вас», - отметил глава.

Этот день стал особенным для школьников, ведь получение паспорта символизирует не только свободу и взросление, но и ответственность. Среди получивших документ был Егор Татаринов, ученик школы № 3, который поделился своими впечатлениями: «Мне было очень волнительно, но в принципе очень приятно, что сам глава вручил мне паспорт». Он также добавил: «Родители мне рассказали о том, что можно либо торжественно, либо в МФЦ получить паспорт, но я подумал, что в МФЦ как-то скучно будет, поэтому решил торжественно».

Еще одной участницей мероприятия стала Алина Дорохина из Новобытовской школы. Девушка занимается спортом и является хорошисткой, занимая вторую строчку в рейтинге класса. Алина мечтает стать учителем и с радостью отметила: «Радость, ну и, наверное, переживания. Это новая страничка в твоей жизни». Она также добавила: «Ждала своего четырнадцатилетия ради этого. Я очень хотела, чтобы именно торжественное вручение было, мы его долго достаточно ждали».

По традиции мероприятие завершилось общим фото на память. Ребятам также подарили сувениры и Конституцию России, чтобы они знали свои права и обязанности как юные граждане страны.

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