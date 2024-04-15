Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Одинцове
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил первые паспорта 20 школьникам. Торжественное мероприятие прошло в здании администрации муниципалитета.
Андрей Иванов вручил ребятам самый главный документ, удостоверяющий личность, и сказал напутственные слова.
«Ребята, я хочу вас с этим событием поздравить. Хочу пожелать, чтобы вы были достойными гражданами своей страны. Пусть в вашей жизни все сбудется: все мечты, все ваши задумки», - сказал глава округа.
Вместе с паспортом школьникам вручили подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что осенью в Подольске откроют гимназию и три детских сада.
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