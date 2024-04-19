19 апреля 2024, 21:49

Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Лобне

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

В Лобне состоялась очередная торжественная церемония вручения первых паспортов. Еще девять ребят получили первый документ из рук главы муниципалитета Анны Кротовой.

Анна Владимировна отметила в своем Telegram-канале , что очень рада, что смогла лично поздравить школьников с этим праздничным событием.

«Поздравляю всех ребят, которые сегодня официально получили очень важный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. У вас впереди целая жизнь, желаю вам успеха и счастья! Не забывайте, что в вашем родном городе вас всегда ждут и любят», - отметила глава.

В городском округе, по достижению 14 лет, каждому предлагают на выбор получить паспорт в МФЦ или отметить этот день более торжественно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Лобня Школьники
19 апреля 2024, 22:08
Чемпионат по карате-до сито-рю стартовал в Лобне 19 апреля
Читайте нас в: Google Новости
Чемпионат России по карате-до сито-рю стартовал 19 апреля в Лобне. Соревнования продлятся до 21 апреля.

Участники турнира продемонстрируют судьям отработку боевых движений и стоек – ката и проведут спарринги со своими соперниками – кумите.

На татами в ката выходят спортсмены с 16-ти, в кумите - с 18-ти лет.

Первенство России по карате-до сито-рю начнется 20 апреля.

Победители получат дипломы, медали, кубки и звание чемпиона России по ката и кумите.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня Россия
19 апреля 2024, 22:05
Команда участников «Активного долголетия» из Богородского округа заняла второе место на турнире по мини-футболу
пресс-служба администрации Богородского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
В Луховицах прошел областной финальный этап по мини-футболу среди участников проекта Губернатора Московской области . Команда клуба «Активное долголетие» из Богородского округа заняла второе место в турнире.

В рамках турнира игры проводилась по круговой системе, и победители определялись по наибольшей сумме очков. Команда из Богородского округа заняла второе место, уступив лишь хозяевам поля спортсменам из Луховиц.

Организаторы турнира отметили, что такие мероприятия очень важны для того, чтобы поддерживать здоровый образ жизни и активно заниматься спортом, несмотря на возраст и обстоятельства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Активное долголетие Богородский
19 апреля 2024, 21:47
Семинар по юрпомощи участникам СВО прошел в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Семинар по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО провели в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки». В мероприятии приняли участие представители регионального аппарата Уполномоченного по правам человека, правового управления губернатора Подмосковья, адвокаты и нотариусы Московской области и другие представители организаций и ведомств.

По словам руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольги Ермаковой, в фонд обращаются военнослужащие СВО за положенными выплатами.

«Очень приятно, что в ходе бурного обсуждения вопросов, с которыми к нам обращаются участники и ветераны СВО, семьи погибших, были найдены пути решения. Ребята приходят к нам за помощью в получении выплат, статуса ветерана боевых действий, в установлении военной травмы», - рассказала Ермакова.

Специалисты Адвокатской палаты и Ассоциации юристов России по Московской области, которые работают в 26 центрах городских округов региона, приняли уже более 350 обращений от военнослужащих СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выплаты в России Ветераны Семья Военные
19 апреля 2024, 21:34
Родители учеников проверили еду в школьных столовых в Истре
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Истра, во всех образовательных учреждениях и дошкольных отделениях, продолжается проект «Родительский контроль». Он предоставляет родителям возможность оценить качество и разнообразие блюд школьного меню.

Недавно акция прошла в детской школе искусств. В ней приняли участие родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Они остались довольны качеством блюд и чистотой в обеденном зале.

Стоит отметить, что все предложения, пожелания и замечания родителям предлагают оставить в специальном журнале. Принять участие в проекте может каждый желающий, уточнить все организационные моменты по участию в «Родительском контроле» можно в своей школе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Еда Истра

Новости по теме