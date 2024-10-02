Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Красногорске
В Красногорске состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям округа. Ребят поздравили представители администрации и Совета депутатов.
Первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина вручила важный документ подросткам.
«Не каждому из наших четырнадцатилетних ребят удается в такой торжественной обстановке получить паспорт, но, тем не менее, я надеюсь, что это станет для вас большим посылом в будущую счастливую и, самое главное, яркую жизнь, которая принесет вам новые начинания, новые подвиги, маленькие и большие. Еще раз повторюсь, самое главное - вера в нашу большую и великую страну», - прокомментировала Наталья Тимошина.
Также ребят поздравил заместитель председателя Совета депутатов Красногорска, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.
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