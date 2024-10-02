02 октября 2024, 16:45

Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Красногорске

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В Красногорске состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям округа. Ребят поздравили представители администрации и Совета депутатов.

Первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина вручила важный документ подросткам.

«Не каждому из наших четырнадцатилетних ребят удается в такой торжественной обстановке получить паспорт, но, тем не менее, я надеюсь, что это станет для вас большим посылом в будущую счастливую и, самое главное, яркую жизнь, которая принесет вам новые начинания, новые подвиги, маленькие и большие. Еще раз повторюсь, самое главное - вера в нашу большую и великую страну», - прокомментировала Наталья Тимошина.

Также ребят поздравил заместитель председателя Совета депутатов Красногорска, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

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Красногорск Паспорта Школьники
02 октября 2024, 16:46
Хоккеисты из Подольска одержали первую победу в новом сезоне
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На главной арене Ледового дворца «Витязь» в Подольске состоялся матч-открытие нового сезона открытого чемпионата Национальной студенческой хоккейной лиги. В напряженной встрече сборная команда «Студенческий Витязь» из Подольска принимала чеховский «Гранит МФЮА».

Все три периода игры были наполнены множеством голевых моментов, нескончаемыми атаками и каскадными удалениями. Борьба у ворот держала в напряжении как болельщиков, так и судейскую бригаду. Не обошлось и без схваток на льду.

Основное время завершилось с ничейным счетом 2:2, и судьба матча решалась в овертайме. В результате по буллитам победу одержали подольские спортсмены со счетом 3:2.

Сборная студенческая хоккейная команда была создана совместными усилиями комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска и спортшколы «Витязь» при поддержке Подольского социально-спортивного института. Тренерский штаб провел тщательный отбор игроков с августа, чтобы сформировать сильный состав.

Новая подольская команда заявлена в дивизионе «Юг» Московской области и готова к борьбе за высокие места в чемпионате.

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Подольск Хоккей
02 октября 2024, 16:46
Школьники из Красногорска побывали на экскурсии по станции скорой помощи
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Экскурсию по станции скорой помощи провели для школьников из Красногорска. Ребятам рассказали о работе экстренных служб и показали современное медицинское оборудование.

Процесс сердечно-легочной реанимации ребятам показали фельдшеры Артем и Анна. Также школьникам провели лекцию о вреде курения.

Ребятам объяснили, какой вред может нанести курение, в том числе электронных сигарет. Как оно может привести к инфарктам и инсультам и непоправимому вреду здоровью.

Также дети узнали, как нужно действовать в экстренных ситуациях, какие действия предпринимать и каких ошибок не стоит допускать.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Скорая помощь Экскурсии
02 октября 2024, 15:55
Движение по новому путепроводу в Аникеевке откроют к концу года
Минтранс Подмосковья
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Монтаж конструкций путепровода завершили в Аникеевке над железной дорогой Рижского направления. В Минтрансе Подмосковья напомнили, что работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Общая строительная готовность путепровода составляет 60%. Строители выполнили один из самых сложных этапов - монтаж металлоконструкций центральной секции пролетного строения непосредственно над железной дорогой», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Сейчас рабочие продолжают монтаж со стороны Волоколамского и Новорижского шоссе. Общая масса металлоконструкций составит свыше 1,1 тысяч тонн. Параллельно ведется строительство ливневой канализации.

Новый путепровод станет частью проекта по развитию МЦД-2 «Нахабино-Подольск». Открыть движение планируется до конца года.

В Подмосковье также продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май-июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Строительство Дороги Нацпроекты
02 октября 2024, 14:57
Госветслужба Подмосковья провела свыше 40 тысяч исследований на грипп птиц с января
Медиасток.рф
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Специалисты подмосковной Госветслужбы провели свыше 41 тысячи исследований на грипп птиц с начала года. Это позволило обеспечить прирост поголовья особей и безопасность жителей.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, грипп птиц - это острая инфекционная вирусная болезнь, при которой поражаются органы пищеварения и дыхания. Он может передаваться человеку через контакт с инфицированными птицами, а также грязными поверхностями и предметами.

В Подмосковье работают крупные птицеводческие предприятия, на которых регулярно проводят проверки и профилактику. Так, с января по сентябрь ветеринары провели 41,3 тысячи исследований.

«Принятые меры позволяют обеспечить устойчивый прирост поголовья птицы в подмосковных хозяйствах, а также обеспечить продовольственную безопасность и благополучие граждан региона», - отметили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Птицы Животные

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