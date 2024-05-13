Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Чехове
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил паспорта юным гражданам России. Церемония прошла во Дворце спорта «Олимпийский».
Акцию «Я гражданин России» приурочили ко Дню Победы. Первые паспорта получили девять активистов и отличников учебы, которым исполнилось 14 лет.
«Паспорт - это старт, вход во взрослую жизнь. Теперь, помимо обязанностей, есть еще и ответственность. Я хочу вам пожелать неиссякаемой энергии в обучении, в познании, в занятиях спортом. Потому что в ближайшее время вы определитесь со своим будущим», - сказал глава округа.
Ребят также поздравили городской прокурор Вадим Шишкин и начальник отдела миграции ОМВД России Владимир Иванов.
В качестве подарка ребята получили книги об истории Чехова и последнее издание конституции страны. В конце встречи все участники мероприятия сделали общее фото на память.
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