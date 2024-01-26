Церемония вручения паспортов подросткам прошла в музее истории Лобни

На торжественную церемонию ребята пришли с родителями. Паспорта вручила временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

«Я хочу поздравить вас с тем, что вот с этой минуты начинается взрослая жизнь. И, конечно же, я хочу поздравить ваших родителей, потому что и они сегодня осознают, что их дети стали взрослыми. Дети получают свой первый в жизни документ. И хочу, чтобы у вас все сложилось замечательно во взрослой жизни, чтобы вы стали отцами, матерями, чтобы вы получили то образование, которое вы хотите, чтобы вы нашли ту работу, которая будет вам по душе», - сказала Анна Кротова.

Вместе с паспортом ребята получили красочную обложку для него, цветы и экземпляр основного закона страны - Конституции России.

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