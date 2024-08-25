Церемония возложения цветов ко Дню победы на Курской дуге прошла в Дмитрове

Красная армия разгромила немецкие войска под Курском и прервала операцию врага под названием «Цитадель». Солдаты сражались 50 дней и ночей. Нацистов отбросили на запад на 150 километров. Тогда освободили Орел, Белгород и Харьков. С тех пор прошел 81 год.

Депутаты Московской областной Думы Марина Шевченко и Александр Орлов, партийцы «Единой России», активисты «Молодой гвардии», волонтеры Подмосковья и члены Дмитровского отделения «Боевого братства» возложили цветы к Вечному огню и почтили память солдат минутой молчания.

«Эта дата символизирует силу духа нашего народа. Вечная память и слава Героям Великой Отечественной войны! Сейчас нашим бойцам и нашим соотечественникам в Курской и Белгородской областях необходимы наша помощь и поддержка. В Дмитрове открыты пункты приема гуманитарной помощи. Жители округа каждый день приносят посылки. Благодарю всех!» - отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают в молодежных центрах «Сфера» и «Квартал» в Дмитрове.

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