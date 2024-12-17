17 декабря 2024, 17:46

Церемония принятия присяги прошла в учебном центре в Дмитрове

Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Мероприятие состоялось в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ. Солдат поздравил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Руководитель муниципалитета, обращаясь к молодым людям, отметил, что они перешагнули важный жизненный рубеж. «Дав присягу на верность России, вы стали ее солдатами, защитниками Отечества», - сказал Иван Курданин.

Более 400 новобранцев, которые после осеннего призыва проходят службу в учебном центре, торжественно принесли присягу. Разделить с ребятами этот торжественный момент приехали их родные и друзья из разных уголков страны.

Для гостей после завершения церемонии устроили показательные выступления служебных собак, которых обучают в центре. Четвероногие бойцы со своими наставниками показали настоящее боевое шоу.

Собаки Армия Дмитров
17 декабря 2024, 17:24
Еще одна молодая семья в Одинцове улучшила жилищные условия
Unsplash
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Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», входящая в состав государственной программы Московской области «Жилище», оказала значительную помощь семье Липа из Наро-Фоминского городского округа, позволив им переехать из служебной квартиры в собственное жилье. Квартира нужна была не только им — у Ярослава и Елены подрастает маленький сын Денис, которому 3,5 года.

Ранее семья жила в условиях, которые не соответствовали их потребностям, так как это была служебная квартира. Узнав о региональной мере поддержки через интернет, супруги решили подать заявку и стали участниками программы. Они выбрали новостройку в Одинцовском городском округе.

«Мы уже переехали, и больше всего нравится уют и ощущение того, что это действительно наш дом. Кроме того, район очень спокойный», - поделился своими впечатлениями Ярослав.

Согласно данным программы, за 2024 год 271 молодая семья в Подмосковье смогла стать участником данной инициативы.

Напомним, что для участия в подпрограмме требуется соответствовать нескольким критериям. Необходимо быть в возрасте до 35 лет, иметь необходимость в жилье (площадь менее 10 квадратных метров на человека), зарегистрироваться по месту жительства в Подмосковье, а также иметь достаточный доход для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получения кредита на эту сумму. Заявку на участие можно подать в удобном формате - онлайн, что делает процесс еще более доступным и комфортным для молодых семей.

Одинцово Семья Квартиры
17 декабря 2024, 17:20
Свыше 200 межнациональных браков заключили в Подольске с января
Отдел ЗАГС по Г.о. Подольск
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Подольский отдел ЗАГС зарегистрировал 220 межнациональных браков с января. Чаще всего жители Подмосковья заключали союз с гражданами ближнего зарубежья.

В Минсоцразвития отметили, что в этом году среди новобрачных было больше иностранных женихов, чем невест.

«При создании семьи, национальная принадлежность не играет роли, важны чисто человеческие качества. Основа прочных семейных уз - общность и схожесть интересов обеих сторон», - отметили в ведомстве.

Жители Подмосковья могут зарегистрировать отношения не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках. Все доступные локации можно найти на тематическом свадебном портале. Там также доступны рекомендации профессионалов, тренды и идеи для организации торжества и другая полезная информация.

Семья
17 декабря 2024, 16:56
Школу №11 в Долгопрудном откроют после капремонта в конце декабря
Минстрой МО
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Капитальный ремонт школы № 11 в Долгопрудном завершится до конца декабря. Там уже приступили к установке новой техники и мебели.

Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас на площадке трудится 31 специалист. Там продолжаются электромонтажные работы, а также сборка и расстановка новой мебели и оборудования. Готовность объекта уже превысила 95%, а полностью ремонт завершат к концу года.

«Строители завершают электромонтажные работы, проводят сборку и расстановку новой мебели и техники, также на объект зашла клининговая служба, проводит финальную уборку помещений», - сообщили в ведомстве.

Площадь здания на Первомайской улице превышает одну тысячу квадратных метров. В ходе ремонта там обновили фасад и кровлю, заменили окна и двери, а также установили новую сантехнику и коммуникации.

Школы Долгопрудный Ремонтные работы
17 декабря 2024, 16:35
Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар об экспорте
Unsplash
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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об экспорте в легкой промышленности. На нем расскажут о перспективах выхода на иностранные рынки.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, вебинар состоится 18 декабря в 11:00. Его организует региональный Фонд поддержки экспорта.

Мероприятие будет интересно предприятиям в сфере легкой промышленности, которые хотят представлять свою продукцию на иностранных рынках или покупать необходимое для производства оборудование за рубежом.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

В министерстве напомнили, что Фонд оказывает и другие виды поддержки предпринимателей. Узнать об этом больше можно по ссылке.

Поддержка предпринимателей в Московской области

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