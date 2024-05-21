Церемония отправки призывников в спортивную роту прошла в Балашихе
Торжественная церемония отправки призывников прошла в сборном пункте военного комиссариата Московской области. Роту Центрального спортивного клуба армии пополнили 34 человека.
«Для вас наступает серьезный период времени. Вы защищали интересы нашей родины на полях спортивных соревнований. После принятия воинской присяги вы станете военнослужащими и на вас будет двойная ответственность», - обратился к призывникам заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.
Со словами поддержки также выступил чемпион России по боксу, чемпион мира среди военнослужащих международного Совета военного спорта Дмитрий Двали.
Напомним, в спортивной роте служат члены сборных команд по олимпийским видам спорта. Здесь призывники будут сочетать военную подготовку с привычными тренировками, что позволит им не потерять навыки.
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