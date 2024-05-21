Церемония отправки призывников в спортивную роту прошла в Балашихе

«Для вас наступает серьезный период времени. Вы защищали интересы нашей родины на полях спортивных соревнований. После принятия воинской присяги вы станете военнослужащими и на вас будет двойная ответственность», - обратился к призывникам заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

Со словами поддержки также выступил чемпион России по боксу, чемпион мира среди военнослужащих международного Совета военного спорта Дмитрий Двали.

Напомним, в спортивной роте служат члены сборных команд по олимпийским видам спорта. Здесь призывники будут сочетать военную подготовку с привычными тренировками, что позволит им не потерять навыки.

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