Церемония гашения памятной марки прошла в краеведческом музее в Подольске

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В мероприятии приняли участие первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын, заместитель директора макрорегиона «Москва» «Почты России» Наталья Добрыднева и первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов.

«Это мероприятие имеет огромное значение для России и особенно для подольчан. Партийный проект „Историческая память“ помогает сохранить историю нашей страны и рассказывает о заслугах подольчан в Великой Отечественной войне», - подчеркнул Денис Перепелицын.

Тираж почтовой марки составил 18 тысяч экземпляров. На ней изображены подольчане - боец Красной армии и рабочие, которые самоотверженно трудились на нужды фронта. Во время войны помощь армии оказывали десятки тысяч тружеников тыла.

Напомним, что в скором времени в обновленном сквере Поколений откроют новую стелу, увековечивающая память о подвиге всех жителей Подольска.

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