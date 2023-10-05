Центру реабилитации слепых в Волоколамске исполнилось 60 лет

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Мероприятие началось с выступления дуэта Дениса Горячева и Надежды Корякиной. Они исполнил песню «Спасибо ЦРС».

Денис из города Иваново, приехал в Центр слепых на обучение уже второй раз, а Надежда приехала на реабилитацию из Астрахани. Оба работают массажистами, имеют медицинское образование.

«Мы сюда приехали 8 августа. Здесь я уже второй раз. Первый раз я приезжала на реабилитацию в 18 лет, а сейчас мне 46. В середине октября мне уже уезжать. Денис еще останется, его обучение проходит пять месяцев», - рассказала Надежда Корякина.

Центр помог более чем 20 тысяч слабовидящим людям со всей страны. В учреждении они обучаются резьбе по дереву, ремонту обуви, лозоплетению, вязанию, а самое главное - учатся заново находить потерянную связь с окружающим миром.

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