«Центрлесхоз» провел учения по тушению пожара в Талдоме

Читайте нас в:

Конкурс на капремонт здания железнодорожного техникума объявили в Орехово-Зуеве. Завершить работы планируется в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, выполнить строительно-монтажные работы в здании Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени Бондаренко, а также поставить необходимое для учебы оборудование и благоустроить территорию учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».