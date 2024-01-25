Центральный тепловой пункт у дома № 76 модернизировали на Юбилейном проспекте в Новых Химках

Жителям более 300 домов в Подольске не будут начислять плату по услугам «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Горячее водоснабжение ОДН» за январь. С адресным перечнем в Подольске можно ознакомиться по ссылке, а в Климовске — на сайте.

Отмечается, что на фоне повышения расходов электроэнергии начисления за январь 2024 года не могут превышать размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению за ноябрь 2023 года.

Платежные документы с начислениями за январь жители получат в начале февраля 2024 года.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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Жителям более 300 домов в Подольске не будут начислять плату по услугам «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Горячее водоснабжение ОДН» за январь. С адресным перечнем в Подольске можно ознакомиться по ссылке , а в Климовске - на сайте.