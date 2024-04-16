Центральный парк в Пушкино вошел в топ-3 по посещаемости на прошлой неделе
Центральный парк на прошлой неделе посетили 66 тысяч человек. Он вошел в топ-3 по популярности у гостей и жителей Пушкино с 8 по 14 апреля.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, Центральный парк - один из самых красивых парков в городском округе Пушкино.
Маленькие горожане давно оценили благоустроенные детские площадки, а жители постарше с удовольствием прогуливаются по дорожкам парка. Для любители активного отдыха оборудованы баскетбольная и спортивная площадки.
Для удобства и безопасности отдыхающих на территории установлена современная система видеонаблюдения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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