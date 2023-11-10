Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне в 2024 году
Семь зон отдыха обустроят во время благоустройства в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Работы проведут в 2024 году.
Парк разделят на семь зон: мемориальную и многофункциональную, для тихого отдыха и культурно-массовых мероприятий, а также для выгула домашних животных, детских игр и спорта. Подрядчик установит системы видеонаблюдения и освещения, игровое, спортивное оборудование и другие объекты взамен старых аттракционов, зданий и малых архитектурных форм.
Работы проведут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование проекта обеспечат за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.
Центральный парк культуры и отдыха находится на улице Ленина. Вокруг расположены жилые кварталы, социальные и административные объекты. Парк является основной точкой притяжения жителей и гостей города.
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