Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне в 2024 году

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Парк разделят на семь зон: мемориальную и многофункциональную, для тихого отдыха и культурно-массовых мероприятий, а также для выгула домашних животных, детских игр и спорта. Подрядчик установит системы видеонаблюдения и освещения, игровое, спортивное оборудование и другие объекты взамен старых аттракционов, зданий и малых архитектурных форм.

Работы проведут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование проекта обеспечат за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Центральный парк культуры и отдыха находится на улице Ленина. Вокруг расположены жилые кварталы, социальные и административные объекты. Парк является основной точкой притяжения жителей и гостей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».