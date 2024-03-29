Центральный офис МФЦ в Лобне расширят и отремонтируют

Филиал в микрорайоне Красная Поляна обслуживает около 20 человек в день. При этом большинство клиентов - жители других муниципалитетов.

«В наше отделение чаще всего обращаются жители других городов - Химки, Солнечногорск. Наших жителей не такое большое количество, в основном все в центральный офис обращаются на улице Ленина», - рассказала начальник отдела МФЦ Ольга Грицай.

Помещение офиса в Красной Поляне арендуют у частного предпринимателя, поэтому здесь даже нельзя сделать ремонт, чтобы создать посетителям более комфортные условия. Поэтому многие жители микрорайона предпочитают центральный офис, который находится в здании администрации города. Там время ожидания в очереди не превышает двух-трех минут.

После объединения с филиалом офис МФЦ на улице Ленина расширят, отремонтируют и оснастят дополнительной техникой.

«Администрация городского округа выделила для МФЦ дополнительные площади, то есть мы расширим нашу зону приема, зону доступа к госуслугам, число гостевых компьютеров увеличим до шести штук. Добавим консультантов, чтобы также нашим жителям было удобно. Сейчас все сотрудники у нас ежемесячно проходят тестирование, обучение», - отметила директор МФЦ городского округа Лобня Оксана Мельничук.

Сегодня большинство услуг переведено в электронный формат, но людям старшего поколения удобнее лично встретиться со специалистом. Поэтому в Лобне не только расширят и сделают более удобным центральный офис МФЦ, но и организуют работу выездных бригад в микрорайоне Красная Поляна. Они будут принимать население два раза в месяц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».