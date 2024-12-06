06 декабря 2024, 18:44

Центральный аэрогидродинамический институт в Жуковском отметил 106-летие

Медиасток.рф
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Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского, одно из крупнейших градообразующих предприятий городского округа Жуковский и мировой центр авиационной науки, отметил значимую дату в своей истории. С серьезным юбилеем коллектив института поздравил глава города Борис Аубакиров.

Он вручил грамоты наиболее отличившимся сотрудникам, выразил слова благодарности за их вклад в развитие авиационной науки и подчеркнул, что с каждым годом институт развивается все стремительнее, подтверждая статус центра авиационной науки. Здесь разрабатываются концепции перспективных летательных аппаратов, новые аэродинамические компоновки самолетов и вертолетов, теории флаттера, а также стандарты прочности и надежности авиационной техники.

В последние годы институт достиг значительных успехов в решении ключевых задач аэродинамики, динамики полета, систем управления и прочности летательных аппаратов.

Глава города пожелал коллективу института процветания, новых идей и научных свершений. «ЦАГИ - это не просто институт, это сердце нашего города и всей отечественной авиации. Пусть у вас всегда будет вдохновение для новых открытий и сил для реализации самых амбициозных проектов», - сообщил Борис Аубакиров.

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Праздники Жуковский
06 декабря 2024, 20:07
Школьница из Солнечногорска вошла в состав «Совета Первых» Подмосковья
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Региональная конференция «Движения Первых» Московской области, объединившая более 600 участников, прошла в Доме культуры «Балашиха». Активистка «Движения Первых» из Солнечногорска, председатель «Совета Первых» лицея № 1 имени Александра Блока Дарина Лизунова вошла в состав регионального «Совета Первых» Московской области.

Специалисты из «Движения Первых», активисты, советники по воспитанию, представители министерств и родительского сообщества собрались для обсуждения результатов работы и планов на следующий год.

Совет в «Движении Первых» является высшим органом детского самоуправления. Активисты, которые входят в его состав, становятся олицетворением ценностей движения и играют ключевую роль в его популяризации в регионе.

«„Движение Первых“ Московской области насчитывает более 344 тысяч участников, в регионе функционирует 1,1 тысячи первичных отделений, в том числе на базе всех молодежных центров. Для ребят доступно 12 направлений, по которым они могут развиваться: от волонтерства, экологии и медиа, до науки и творчества. „Первые“ - крутая организация, которая дает множество возможностей для самореализации. Это все важно и обязательно пригодится в будущем», - отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Выбор членов совета проходил через открытое голосование делегатов от округов Подмосковья. Из 47 претендентов только 20 стали членами совета. Председателем была избрана Диана Полежаева из Волоколамска. Активистка «Движения Первых» из городского округа Солнечногорск, Дарина Лизунова, председатель «Совета Первых» лицея № 1 имени А. Блока, также вошла в состав регионального совета.

«У Дарины множество достижений. Она является финалисткой конкурса „Лидеры Подмосковья“, имеет аттестат особого образца с отличием и медаль „За заслуги в юнармейском движении“. Она активно выступала волонтером на различных мероприятиях, включая крупнейший международный фестиваль \"Движения Первых\" на выставке-форуме „Россия“. Я поздравляю Дарину и желаю ей дальнейших успехов в покорении новых вершин», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В рамках конференции также прошел методический семинар для муниципальных координаторов «Движения Первых» и «Навигаторов детства». Кроме официальной части, для гостей была подготовлена концертная программа и проведена знаковая акция «Благодарю». Каждый участник своими руками изготовил бумажного журавля - символ благодарности учителям и наставникам.

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Солнечногорск Волонтеры Молодежь
06 декабря 2024, 20:03
Приватизация имущества принесла Подмосковью 360 млн рублей с начала года
Минимущества
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С начала года в рамках прогнозного плана приватизации областного имущества было реализовано 126 объектов недвижимости, объединенных в 26 лотов. Ожидается, что до конца года в бюджет региона поступит еще около 100 миллионов рублей.

Таким образом, общие поступления от приватизации составят не менее 450 миллионов рублей, что на 20% превышает данные за предыдущий год. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

В план приватизации на 2024 год вошли имущественные комплексы бывших детских лагерей, объекты культурного наследия и подмосковные усадьбы, а также имущество, предназначенное для малого и среднего бизнеса.

В этом году состоялась реализация федеральной собственности в рамках переданных областных полномочий. Например, был продан бывший детский оздоровительный лагерь «Зеленый Шум», расположенный в деревне Лужки городского округа Серпухов, что принесло в бюджет как города, так и региона по 14 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках нового подхода к продаже объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии на торги выставлен главный дом усадьбы «Васино», находящийся в городском округе Чехов, с начальной ценой всего в 1 рубль. Новый собственник также сможет арендовать земельный участок, плата за который составит 1 рубль в год. Аналогичным образом будут реализованы и другие объекты, такие как «Дом управляющего фабрикой» в городском округе Балашиха.

Недвижимость
06 декабря 2024, 19:55
Конкурс елочных игрушек прошел в клубе «Активное долголетие» в Котельниках
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В Доме культуры «Силикат» в Котельниках прошел конкурс «Лучшая елочная игрушка». Его организовали в рамках программы «Активное долголетие» для членов Семейного клуба.

Состязание состояло из трех этапов: на первом участники посетили мастер-класс по раскрашиванию деревянных елочных игрушек, затем декорировали свои изделия и добавляли логотип проекта. Все участники успешно справились с заданием и получили номинацию «Лучшая елочная игрушка».

Заключительным этапом стала выставка работ и выбор победителя. По итогам тайного голосования лучшей признали игрушку «Сказочная варежка», созданную Людмилой Розиной. В конкурсе участвовали 12 человек, самой старшей из которых исполнилось 74 года.

Мероприятие стало отличной подготовкой для участников из Котельников к предстоящему областному конкурсу елочных игрушек среди клубов «Активного долголетия» Подмосковья.

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Активное долголетие Котельники конкурсы
06 декабря 2024, 19:07
Возложение цветов к бюсту Героя соцтруда Докторова прошло в Воскресенске
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Мероприятие, посвященное памяти Николая Докторова, прошло в Воскресенске. Он был почетным гражданином округа и Героем социалистического труда.

Активисты поучаствовали в митинге у бюста героя. Событие приурочили к 117-летию со дня рождения Н. И. Докторова.

Участие в мероприятии приняли директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске Дмитрий Трушков, ветераны предприятия и почетные граждане. Они возложили цветы к бюсту Николая Ивановича, который был директором Воскресенского химического комбината.

«Николай Иванович - один из основателей воскресенского хоккея, он сыграл огромную роль в мировом успехе хоккейной команды „Химик“. Память о великих людях, каким был Николай Иванович, должна жить и передаваться из поколения в поколение», - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Отметим, что Николай Докторов внес существенный вклад в развитие градообразующего предприятия Воскресенска. Под его руководством запустили крупный научно-исследовательский и экспериментальный цеха, где разработали и внедрили уникальные технологические процессы.

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