15 ноября 2023, 10:36

Центральные улицы Подольска благоустроят до 2027 года

Телеканал «360»
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Масштабную реконструкцию центральных улиц Подольска проведут до 2027 года.  Работы начнут со Сквера поколений и улицы Кирова.

Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов посетил Межшоссейный район. В этом году там заменят сломанные лавочки, вазы и местами разбитую плитку.

«Мы будем благоустраивать центральные улицы в ближайшие годы. Это большой проект реализации. Сквер поколений - с него начнем, потому что центральная часть. Уже оттуда будем двигаться по Кирова и уже к другим территориям», - сказал он.

Возле остановки напротив памятника Подольским курсантам появятся новые пешеходные дорожки, а стихийную парковку у дома 57 по улице Кирова заасфальтируют.

Новый облик получит и парк «Дубки» - сейчас там ведут подготовительные работы, а первые пять гектаров преобразят в следующем году. По словам замглавы округа Михаила Степанова, в планах привести в порядок территорию площадью 21 гектар.

«Работы в первую очередь нацелены на маломобильную группу населения, по этим пяти гектарам. Сами понимаете, поблизости федеральный реабилитационный центр, чтобы детишки могли в любое время выйти прогуляться со своими родителями. Чтобы было для них в первую очередь комфортно», - сказал он.

Кроме того, жители обратились к Артамонову по поводу благоустройства придомовых территорий - каждый вопрос взяли в работу и пообещали решить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Подольск Благоустройство
15 ноября 2023, 11:07
Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 15 ноября
Unsplash
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Минтранс Подмосковья проведет вебинары для помощи с подачей документов на региональном портале госуслуг. Конференции пройдут 15 ноября.

В рамках вебинаров разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам. Чтобы принять участие в конференциях, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Среди тем вебинаров: согласование размещения инженерных коммуникаций , согласование проектов организации дорожного движения , разрешение на деятельность такси , передвижение по МКАД грузового автомобиля , обслуживание карт «Стрелка» , выдача разрешений на выполнение авиационных работ и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
15 ноября 2023, 11:02
Встреча участника СВО со школьниками прошла на уроке истории в Павловском Посаде
Телеканал «360»
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Участник специальной военной операции на Украине Михаил выступил перед школьниками девятых классов в Павловском Посаде. Встреча состоялась на уроке новейшей истории, темой которого стало противостояние России с нацистами.

Михаил рассказал о службе, боевых товарищах и обстановке в зоне СВО. Школьники с интересом слушали добровольца, ведь для них он - настоящий герой.

Гуманитарная помощь стала важной темой встречи. По словам участника СВО, письма школьников и посылки горожан вносят огромный вклад в поддержку боевого духа солдат. Внимание и поддержка земляков помогают держаться и уверенно двигаться к победе.

Через несколько дней Михаил вновь отправится на передовую. Встречи с участниками СВО, которые сейчас в отпуске в Павловском Посаде и Электрогорске, будут продолжаться.

14 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени. Он рассказал подробнее об их подвигах в Telegram-канале.

Павловский посад
15 ноября 2023, 10:56
Итоги конкурса рисунков «Обнимая небо» подвели в музее военно-воздушных сил в Щелкове
Телеканал «360»
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Творческий конкурс «Обнимая небо» прошел в Подмосковье. Его итоги подвели в поселке Монино под Щелковым, в Центральном музее военно-воздушных сил. На победу претендовали 184 рисунка.

Тематику конкурса в этом году расширили. Многие работы были посвящены жизни музея и его экспонатам. Каждый участник получил памятный подарок, а авторы 15 работ стали победителями и получили специальные призы. Их ребятам вручили ветераны-летчики.

Главный приз получила восьмиклассница лицея № 14 Мария Сорокина. Ее победу объявила ветеран Великой Отечественной войны, штурман первой эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Галина Павловна Брок-Бельцова.

«Сегодня вопросы культуры выходят на первый план. Там, где культура, там обязательно ум, воля и талант. Сегодня мы увидели: без творчества нет побед. Здесь - творцы, в том числе и победы. Желанной, очень-очень долгожданной и очень-очень заслуженной», - сказала она.

Все рисунки, присланные на конкурс, можно будет увидеть в залах музея Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Щелково конкурсы
15 ноября 2023, 10:52
Сергей Никитенко провел встречу по вопросам подключения газа в населенных пунктах Серпухова
Телеканал «360»
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Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко провел встречу по вопросам догазификации населенных пунктов. В частности, обсудили сроки выполнения работ по благоустройству территорий.

«Газификация наших населенных пунктов, эта работа ведется у нас уже не первый год. Это очень важное направление, потому что это те вещи, которые очень значительно влияют на качество жизни наших жителей, наших горожан, жителей нашего городского округа», - отметил Никитенко.

По его словам, в деревнях Ивановское и Балково благоустройство территории после социальной газификации планируется завершить до 20 ноября, а в Дашковке все работы уже завершены.

Помимо этого, в Сераксееве уже запустили газ, а в Мартьяново - работы в процессе, ведется сбор документации.

Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.

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Газ Серпухов Социальная газификация

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