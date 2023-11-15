Центральные улицы Подольска благоустроят до 2027 года

Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов посетил Межшоссейный район. В этом году там заменят сломанные лавочки, вазы и местами разбитую плитку.

«Мы будем благоустраивать центральные улицы в ближайшие годы. Это большой проект реализации. Сквер поколений - с него начнем, потому что центральная часть. Уже оттуда будем двигаться по Кирова и уже к другим территориям», - сказал он.

Возле остановки напротив памятника Подольским курсантам появятся новые пешеходные дорожки, а стихийную парковку у дома 57 по улице Кирова заасфальтируют.

Новый облик получит и парк «Дубки» - сейчас там ведут подготовительные работы, а первые пять гектаров преобразят в следующем году. По словам замглавы округа Михаила Степанова, в планах привести в порядок территорию площадью 21 гектар.

«Работы в первую очередь нацелены на маломобильную группу населения, по этим пяти гектарам. Сами понимаете, поблизости федеральный реабилитационный центр, чтобы детишки могли в любое время выйти прогуляться со своими родителями. Чтобы было для них в первую очередь комфортно», - сказал он.

Кроме того, жители обратились к Артамонову по поводу благоустройства придомовых территорий - каждый вопрос взяли в работу и пообещали решить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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