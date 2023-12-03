03 декабря 2023, 07:30

Центральному аэрогидродинамическому институту в Жуковском исполнилось 105 лет

Дмитрий Павлов
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Центральный аэрогидродинамический институт в Жуковском отпраздновал 105-летие. Торжественное собрание в честь этого события прошло во Дворце культуры. Работников ЦАГИ поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его речь зачитал зампред городского Совета депутатов Сергей Рязанов.

«Мы гордимся тем, что в Подмосковье живут и работают люди, способные на таком высоком уровне двигать вперед науку и технику», - заявил глава региона в письме.

«Наш коллектив - это настоящая подъемная сила института. Спасибо каждому за искреннюю любовь к делу», - поблагодарил гендиректор института Кирилл Сыпало.

Лучших сотрудников института наградили, после чего прошел праздничный концерт.

ЦАГИ основали 1 декабря 1918 года в Москве. С 1935 года его перевели в Жуковский. Сейчас в распоряжении института находится более 60 аэродинамических труб и испытательных стендов для исследования прочности, акустики, аэрогидродинамики и динамики летательных аппаратов.

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Жуковский
03 декабря 2023, 06:00
Подмосковная Росгвардия поучаствовала в подготовке Рождественских образовательных чтений
Росгвардия. Московская область
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Офицеры подмосковной Росгвардии приняли участие в собрании отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Коломенской епархии. Его провели в Воскресенском храме.

Мероприятие состоялось в рамках региональных Рождественских образовательных чтений.

«Перед началом собрания состоялась Божественная литургия, после чего настоятель храма совершил заупокойные поминовения по сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного и воинского долга», - уточнили в управлении.

Протоиерей Сергий вручил благодарность митрополита Крутицкого и Коломенского Павла начальнику Воскресенского отдела вневедомственной охраны майору полиции Александру Фокину за усердные труды.

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Росгвардия Воскресенск
03 декабря 2023, 04:00
Всероссийская акция «Накорми птиц» состоялась в Шатуре
Мартыненко Михаил
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В городском парке имени Юрия Гагарина в Шатуре прошла всероссийская акция «Накорми птиц». В мероприятии поучаствовали замглавы муниципалитета Ирина Ваврик, волонтеры и активисты местных школ.

«Развесить кормушки, сделанные собственными руками, на деревьях стало интересной задачей для детей, которые с радостью и любовью присоединились к этому благородному делу», - рассказала Ваврик.

Школьники и активисты заявили, что подобные мероприятия станут традицией в Шатуре.

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Птицы Шатура
03 декабря 2023, 02:00
Педагог из Подмосковья Андрей Литвинов победил в конкурсе «Учитель здоровья России»
Министерство образования Московской области
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Учитель физической культуры школы № 30 в Коломне Андрей Литвинов стал победителем конкурса «Учитель здоровья России — 2023». Финал проходил в Нижнем Новгороде с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

«Здесь в первую очередь отдается предпочтение здоровьесберегающим технологиям, тому, как учитель может их применять в образовательном процессе. Хорошая организация, очень понравился Нижний Новгород», - рассказал Литвинов.

В финал вышли 36 учителей по разным школьным предметам. Они провели открытые уроки и мастер-классы, поучаствовали в дискуссиях и решили кейсы по здоровьесбережению.

Подмосковные преподаватели принимают участие в конкурсе с 2017 года.

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Учителя
02 декабря 2023, 22:14
Открытие зимнего сезона состоялось в парке Кривякино в Воскресенске
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Открытие зимнего сезона в парке Кривякино в Воскресенске стало долгожданным праздником как для жителей, так и для гостей округа. Пока взрослые согревались ароматным чаем, дети вовсю репетировали новогодние стихи для Дедушки Мороза.

«Я - Мишутка непростой, весь из шоколада. Познакомиться со мной все ребята рады. С Новым годом!» - рассказал стих житель Воскресенска Тимофей Шевченко.

«Очень здорово, что так все организовали, очень красиво. Мы часто бываем в парке, потому что живем рядом. Парк наш процветает, спасибо нашим властям», - поблагодарила местная жительница Ирина Путенкова.

Хорошее настроение помогло гостям праздника зажечь новогоднюю елку и встретить главного зимнего волшебника.

«А вы помните, кому Дед Мороз приносит подарки и исполняет желания? Кто себя хорошо ведет, кто слушается маму и папу. Поэтому пишем письма и ведем себя, как хорошие, добрые ребятки», - посоветовала замглавы округа Елена Овсянкина.

Желающих сфотографироваться с Дедом Морозом и написать ему письмо в этот вечер было очень много. В резиденцию доброго волшебника шли целыми семьями, ведь верить в чудо хочется в независимости от возраста. Для тех, кто не хотел ждать праздников и готов был порадовать себя и своих близких подарком уже сейчас, работала новогодняя ярмарка.

Зажигательные песни в исполнении артистов коллектива «Ретро » не давали никому замерзнуть. А одним из одним из самых зрелищных моментов праздника стало огненное шоу в исполнении гостей из Коломны.

Первый день зимы запомнится всем, кто не поленился прийти в этот вечер в парк Кривякино и встретить зиму в большой компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск

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