Центральному аэрогидродинамическому институту в Жуковском исполнилось 105 лет

«Мы гордимся тем, что в Подмосковье живут и работают люди, способные на таком высоком уровне двигать вперед науку и технику», - заявил глава региона в письме.

«Наш коллектив - это настоящая подъемная сила института. Спасибо каждому за искреннюю любовь к делу», - поблагодарил гендиректор института Кирилл Сыпало.

Лучших сотрудников института наградили, после чего прошел праздничный концерт.

ЦАГИ основали 1 декабря 1918 года в Москве. С 1935 года его перевели в Жуковский. Сейчас в распоряжении института находится более 60 аэродинамических труб и испытательных стендов для исследования прочности, акустики, аэрогидродинамики и динамики летательных аппаратов.

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