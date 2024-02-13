Центральная поликлиника в Солнечногорске открылась после капитального ремонта

Центральная поликлиника Солнечногорска открылась после масштабного обновления по подмосковному стандарту «Поликлиника. Перезагрузка».

Учреждение рассчитано на 1200 посещений в смену и обслуживает более 50 тысяч жителей.

Поликлинику построили в 1982 году и с тех пор ее ни разу капитально не ремонтировали. В этом году специалисты полностью обновили фасад и кровлю здания, инженерные коммуникации, кабинеты, холлы, установили новые лифтовые кабины и современную навигацию. Для удобства пациентов все тяжелое медоборудование перевели на первый этаж. Кроме того, в этом году планируется приобретение нового МРТ-аппарата.

Качество ремонта в медучреждении оценил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Руководитель муниципалитета пообщался с медиками и пациентами.

«Благодарю наших медицинских специалистов за высокий профессионализм, внимательное и чуткое отношение к пациентам. Отмечу, что современная медицина - это не только обновленные здания и новейшее оборудование, но и в первую очередь профессионалы. Наша задача - продолжать оказывать всестороннюю помощь, чтобы врачи остались работать и жить в нашем округе», - отметил Михальков.

Прием в поликлинике ведут терапевты и узкопрофильные специалисты - кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, травматолог, ЛОР, дерматовенерологи и хирурги. Также там работают кабинеты вакцинации и «Справка в 1 шаг», проводятся профилактические осмотры, функционирует дневной стационар и Центр амбулаторной онкологической помощи. Записаться на прием можно по телефону 122, региональный портал госуслуг «Здоровье» или чат-бот в Telegram.

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