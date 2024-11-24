24 ноября 2024, 17:24

Центральная больница в Домодедове отметила 95-летие

Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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В этом году Домодедовская центральная больница празднует значимый юбилей — 95 лет со дня основания. С момента образования Объединенного фонда больницы в 1929 году учреждение прошло долгий путь развития, став важной частью системы здравоохранения городского округа Домодедово.

По случаю юбилея в здании администрации округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию коллектива медучреждения. На празднике присутствовали сотрудники больницы, представители администрации и почетные гости. Отличившиеся работники были награждены за свой вклад в развитие здравоохранения и преданность профессии.

С поздравительной речью выступила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Она подчеркнула важность работы медицинских сотрудников и отметила достижения учреждения.

«Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области в городском округе ведется постоянная модернизация системы здравоохранения: закупка оборудования, капитальный ремонт и строительство медучреждений. Каждый день к команде Домодедовской больницы обращаются сотни пациентов. Спасибо за ваш труд и преданность своему делу», - сказала Евгения Хрусталева.

Домодедовская больница сегодня является современным медицинским учреждением, которое оказывает помощь жителям округа на высоком профессиональном уровне. За годы работы больница значительно расширила свои возможности: внедрены новые технологии, обновлено оборудование, улучшены условия для пациентов.

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Праздники Больницы Город Домодедово
24 ноября 2024, 16:33
Атлет из Чехова стал чемпионом России по бодибилдингу
Телеканал «360»
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Спортсмен из городского округа Чехов Денис Гатауллин вновь подтвердил свой высокий класс, завоевав титул чемпиона России по бодибилдингу. Турнир прошел в Екатеринбурге, где чеховский атлет оказался вне конкуренции, продемонстрировав выдающуюся физическую форму и уверенность на сцене.

Денис Гатауллин - действующий чемпион мира, двукратный победитель первенств России и Московской области. Его достижения впечатляют, а сам спортсмен признается, что титул чемпиона России имеет для него особое значение.

«Титул чемпиона России очень важен для нас, спортсменов. На сегодняшний день уровень чемпионата России даже выше, чем чемпионата Европы», - отметил Гатауллин.

Свое спортивное путешествие Денис начал с единоборств - бокса и муай-тай. Однако 10 лет назад он увлекся бодибилдингом, что стало поворотным моментом в его карьере. Вдохновляясь легендарными спортсменами, такими как Арнольд Шварценеггер, Денис усердно работал над собой и достиг высот. Гатауллин не только успешно выступает на крупных турнирах, но и делится своими знаниями с молодыми атлетами.

Впереди у Дениса участие в престижном турнире Mr. Universe, который состоится в сентябре следующего года в Дубае. На соревнованиях он будет представлять Россию с флагом и гимном страны, что придает ему дополнительную мотивацию.

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Спортсмены Чехов
24 ноября 2024, 15:36
Образовательный комплекс на 2450 мест построят в Котельниках в 2026 году
Медиасток.рф
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В городском округе Котельники продолжается строительство современного воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного на 2450 мест. Работы идут в рамках национального проекта «Образование».

В мае этого года была заложена капсула под строительство объекта, а сегодня бригада монолитчиков уже завершила нулевой цикл. На площадке активно ведутся строительные работы. Сейчас задействовано 143 рабочих, 19 инженеров, шесть машин и три башенных крана.

Руководитель проекта МСУ-1 Сергей Медведев рассказал, что уже выполнен вынос сетей с территории площадки. Приступили к устройству монолитно железобетонных конструкций, включая гидроизоляцию и теплоизоляцию цокольного этажа. Ведутся работы по устройству железобетонных конструкций выше отметки ноль. Общая площадь комплекса составит более 33 тысяч квадратных метров. В его состав войдут общеобразовательная школа на 2,1 тысячи учащихся и детский сад на 350 мест.

«Микрорайон растет, он практически уже заселен. Конечно, потребность в школе и детском саде очень велика. Каждую неделю приезжаем с комиссией, представителями строительной организации, инспектируем, смотрим. Все пока идет по графику», - отметил глава городского округа Михаил Соболев.

Строительство воспитательно-образовательного комплекса - важное событие для жителей округа, которые ждали этого момента несколько лет. Новый объект не только решит проблему нехватки мест в школах и детских садах, но и станет современным пространством для обучения и развития детей.

Завершение строительства запланировано на третий квартал 2026 года.

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Строительство Котельники
24 ноября 2024, 15:10
Праздничный концерт ко Дню матери прошел в Лосино-Петровском
Телеканал «360»
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В городском округе Лосино-Петровский прошел большой праздничный вечер, посвященный Дню матери. Традиционно в конце ноября для всех мам округа организуют мероприятия, чтобы выразить благодарность за их заботу, любовь и вклад в общественную жизнь.

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Праздничная программа началась уже в фойе Дома культуры Биокомбината, где была представлена выставка детских рисунков «Мама и цветы». Работы юных художников тронули сердца гостей и создали особую атмосферу тепла и уюта.

На мероприятии чествовали матерей, которые не только заботятся о своих семьях, но и активно участвуют в жизни округа, реализуя социально значимые проекты и оказывая поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Среди приглашённых были многодетные мамы и матери военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Особое внимание на празднике было уделено семьям мобилизованных. Для них этот период особенно сложен, ведь их привычный уклад жизни изменился. Важно поддержать матерей, которые ждут возвращения своих сыновей со службы.

Самым активным матерям вручили благодарственные письма, цветы и подарки от главы округа Сергея Джеглава. А завершился вечер ярким концертом, который подготовили лучшие творческие коллективы округа. В программе прозвучали песни о маме, были представлены танцевальные номера с красочным оформлением, что вызвало бурные аплодисменты и радостные улыбки у всех гостей праздника.

Праздники Лосино-Петровский
24 ноября 2024, 14:55
Более 10 бесплатных секций открыли в спортивной школе в Лыткарине
Телеканал «360»
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Спортивная школа Лыткарина стала центром активной жизни для детей и подростков. Сейчас здесь работают 10 бесплатных секций, включая плавание, баскетбол, футбол, гимнастику, бокс и спортивное ориентирование.

Заместитель директора спортивной школы Олег Горецкий отметил, что в школе занимается 870 детей, и на данный момент продолжается набор. Самым популярным направлением остается плавание.

Особое внимание привлекает секция спортивного ориентирования. Этот вид спорта совмещает физическую нагрузку и интеллектуальную работу. Дети учатся ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, отмечаясь на контрольных точках с использованием электронного чипа. Тренировки проходят на свежем воздухе, даже несмотря на осеннюю непогоду. Ребята с удовольствием готовятся к соревнованиям и часто занимают призовые места на региональных и всероссийских первенствах.

Перед стартом спортсмены обязательно разминаются, ведь дистанция может включать сложные элементы: бег, прыжки и даже ползание. Это не только развивает физическую форму, но и тренирует умственные способности, что делает ориентирование уникальным видом спорта без возрастных ограничений.

Напомним, спортивная школа Лыткарина расположена во Дворце спорта в 4-м микрорайоне города. Это современный и хорошо оснащенный комплекс, где созданы все условия для занятий спортом. Здесь дети не только развивают свои физические способности, но и находят новых друзей.

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Спортсмены Лыткарино

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