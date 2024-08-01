Центр зимних видов спорта и стадион «Торпедо» в Дмитрове благоустроят летом

В Центре зимних видов спорта отсыпали щебнем и грунтом водосточную траншею и глинистый участок, прилегающий к лыжной трассе. На стадионе «Торпедо» ведутся более масштабные работы.

«В этом году здесь появится новое современное спортивное ядро. Оно будет включать в себя: мини-футбольное поле, беговые дорожки протяженностью 400 метров, волейбольную площадку и блок для сдачи ГТО», - рассказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Там уже демонтировали бордюры, покрытие беговых дорожек, футбольные ворота и трибуны. В планах также покрасить фасад административного здания в серый цвет с красно-белыми треугольниками, заменить крышу и отделать цоколь металлопрофилем.

Все работы ведутся благодаря региональной госпрограмме «Спорт Подмосковья».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».