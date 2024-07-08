Центр творчества «Истоки» в Воскресенске отметил 20-летие

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Артисты удивили зрителей своим творчеством и мастерством в увлекательном шоу после видеопрезентации. Почетными гостями праздника стали заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева, председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко, начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина и директор МКУ «Управление территорией городского округа Воскресенск» Александр Давыдов. Они поздравили коллектив Центра и вручили заслуженные награды.

Этот праздник наполнил всех душевным теплом и радостной атмосферой. Юбиляров поздравили коллеги из других учреждений округа, а творческие номера стали прекрасным подарком.

Праздничный вечер завершил трогательной песней «Самый лучший день», исполненной всеми участниками под бурными овациями зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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