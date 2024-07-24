Центр «Точка Роста» откроют в школе № 2 в Истре к 1 сентября

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Рабочие убирают старую мебель в классах, меняют оконные блоки и обновляют систему освещения. В кабинетах заменят полы, отремонтируют потолки и установят новые двери.

Главным украшением станет современное оборудование и школьная мебель в едином стиле брендбука федерального проекта. Все работы завершат к началу нового учебного года.

В «Точке Роста» школьники будут изучать предметы в интерактивном формате. Это упростит обучение и пробудит в детях интерес к предмету.

Центры «Точка Роста» открывают в сельских школах и в маленьких городах, чтобы обеспечить детям равные возможности обучения независимо от населенного пункта. Кабинеты центров оснащены современными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами и квадрокоптерами. Такой формат также помогает ребятам научиться работать в команде и подготовиться к участию в различных конкурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».