Центр «Стань мамой в Подмосковье» принял еще 63 тысячи звонков

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Как рассказали в Минздраве Подмосковья, обратиться в кол-центр можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

«Операторы call-центра готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях наших медучреждений, необходимых документах и многом другом. Из 63 тысяч звонков почти 5,3 тысячи поступили из других регионов», - сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.

Узнать подробнее о системе родовспоможения Подмосковья можно по ссылке.

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